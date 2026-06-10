Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης, με όχημα να παρασέρνει πεζό.

Ειδικότερα, αυτοκίνητο, το οποίο κινείτο μεταξύ της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος:

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα, ηλικίας περίπου 40 ετών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο ενώ περπατούσε, έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Οι έρευνες της Τροχαίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πηγή: Creta24