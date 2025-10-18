Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στο 1ο χλμ ΠΑΓΝΗ – Βουτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, καθώς στο ένα όχημα εγκλωβίστηκε η οδηγός αλλά και το ανήλικο παιδί που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 10 υπαλλήλους, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν και να τους παραδώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Τραυματίας είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγόρι, ηλικίας 13 ετών, είναι σοβαρά τραυματισμένο και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα του 13χρονου και ο οδηγός του άλλου οχήματος έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Πηγή: patris.gr