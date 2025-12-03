Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα συνέβη στην παλαιά εθνική οδό Ηρακλείου – Χερσονήσου, στο ύψος του Ανισαρά, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Ο ένας οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Διερχόμενοι οδηγοί που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν τις αρχές.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον έναν οδηγό της μοτοσικλέτας για να τον μεταφέρει στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή καθώς φέρεται να έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα.

Πηγή: Patris