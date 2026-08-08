Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο Λαγονήσι, όταν δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. παρασύρθηκαν από ενοικιαζόμενο ΙΧ με τουρίστες.

Σύμφωνα με τη δημοτική σύμβουλο του δήμου Σαρωνικού και παρουσιάστρια, Νάταλι Κάκκαβα, που δημοσίευσε και βίντεο στο Facebook από το τροχαίο, το όχημα φέρεται να επιχείρησε αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο, με αποτέλεσμα να παρασύρει τους δύο ένστολους.

Οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.