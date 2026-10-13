Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με ένα ζευγάρι και το βρέφος του να καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν τις 20:00, στον δρόμο από Νέ4α Μαγνησία προς Νεοχωρούδα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο νέοι γονείς και το εννέα μηνών μωρό τους, οι οποίοι ήταν και οι επιβαίνοντες του ενός αυτοκινήτου.

Στο δεύτερο όχημα, οδηγός ήταν ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου με τη γυναίκα να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο.

Στο σημείο του σοβαρού περιστατικού έσπευσαν οι αστυνομικές Αρχές και η Πυροσβεστική. Ειδικότερα, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν οδηγό του δεύτερου οχήματος. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Πηγή: thestival