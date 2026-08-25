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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/8) στον Άγιο Δημήτριο Κορωπίου, επί της Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Αλφαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες όχημα συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής και πιο ελαφρά ο οδηγός του ΙΧ.

Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί προσωρινά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:





