Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται και προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά. Συγκεκριμένα, το τροχαίο καταγράφηκε μετά τη γέφυρα Ασπρόπυργου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Λόγω του ατυχήματος παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Πηγή: Thriassio