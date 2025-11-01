Επιμέλεια Άννα Δόλλαρη

Επτά τραυματίες είναι ο απολογισμός του σημερινού τροχαίου που έλαβε χώρα το πρωί (01/11) στην Ε.Ο Πατρών- Πύργου. Συγκεκριμένα, τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα και να υπάρχουν τραυματισμοί. Στο ένα από τα αυτοκίνητα επέβαινε ένα βρέφος.

Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει ξεκάθαρα το μέγεθος των υλικών ζημιών στα οχήματα, την βρεγμένη άσφαλτο λόγω βροχής, τα πεταμένα κομμάτια στο πεζοδρόμιο από τις κομμένες λαμαρίνες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ που απεγκλωβίζουν και μεταφέρουν με χειρουργικές κινήσεις τους τραυματίες, στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: patris news