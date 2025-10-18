Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μενίδι, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, στην λεωφόρο Πάρνηθος. Για άγνωστη αιτία, το Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά από την πρόσκρουση. Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η παρέμβαση της οποίας δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα μόνος του.

Αργότερα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

πηγή:ertnews.gr