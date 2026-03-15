Στο Γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται ένα 13χρονο κορίτσι, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο κενό από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.

Το ατύχημα έγινε χθες κατά την διάρκεια εκδήλωσης απονομής βραβείων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το παιδί έπεσε σε κενό τριών μέτρων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το κενό βρίσκεται δίπλα από την σκηνή και, όπως καταγγέλουν οι γονείς, είχε καλυφθεί απλά με ένα πανί χωρίς προστατευτικά και κάποια ενημέρωση με αποτέλεσμα ενώ το ανυποψίαστο παιδί χόρευε πάνω στη σκηνή έπεσε στο κενό.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στην λεκάνη.