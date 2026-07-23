Ένα ιδιαίτερα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου στη Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ritos Food, με θύμα έναν εργαζόμενο ο οποίος υπέστη βαρύτατο τραυματισμό.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Αμέσως μετά το συμβάν, ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία.

Σε επικοινωνία που είχε ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός του eidisis.gr το πρωί της Πέμπτης με τη διοίκηση της Ritos Food, ζητήθηκε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού.

Μέχρι την ώρα της δημοσίευσης, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο ή τοποθέτηση για το θλιβερό συμβάν.