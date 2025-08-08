Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, με τους βοριάδες να φτάνουν το πολύ τα 8 μποφόρ, χωρίς όμως να ξεπερνούν τα 9 μποφόρ σε καμία περιοχή. Σύμφωνα με την κα Τασοπούλου, τα προβλήματα που προκαλούν οι άνεμοι εντοπίζονται κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, την περιοχή Κάβο Ντόρο και τα νότια τμήματα του κεντρικού και βόρειου Νοτίου Αιγαίου.

Απόψε έως τα μεσάνυχτα, οι ισχυροί βοριάδες 8-9 μποφόρ θα συνεχιστούν στο Αιγαίο, σύμφωνα με την νέα διευθύντρια της ΕΜΥ, Αντωνία Τασοπούλου. Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤNews, ανέφερε ότι το απαγορευτικό απόπλου αφορά τις βόρειες Κυκλάδες, την περιοχή Κάβο Ντόρο, το νότιο τμήμα του κεντρικού Αιγαίου και το βόρειο κομμάτι του Νοτίου Αιγαίου.

Σε ερώτηση για το αν τα πλοία μπορούν να αναχωρήσουν με ανέμους 8 μποφόρ, η διευθύντρια της ΕΜΥ εξήγησε πως κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια, ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου, αλλά γενικά, όταν οι άνεμοι δεν δημιουργούν μεγάλο κυματισμό, το όριο για απαγορευτικό απόπλου είναι τα 9 μποφόρ.