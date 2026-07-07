Ένα απρόσμενο και άκρως εντυπωσιακό τετ α τετ με τη φύση είχε την ευκαιρία να βιώσει ο ψαράς Σταύρος Φιλιππίδης στη Χαλκιδική.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του στα ανοιχτά του Παλιουρίου, βρέθηκε σε αναπνοή απόστασης από μια τεράστια φάλαινα φυσητήρα, το μήκος της οποίας εκτιμάται ότι άγγιζε τα 10 μέτρα.

Το επιβλητικό θαλάσσιο θηλαστικό κινούνταν με απόλυτη ηρεμία ανάμεσα στις χερσονήσους της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας, προσφέροντας ένα σπάνιο φωτογραφικό και οπτικό υλικό. Ο ψαράς κατέγραψε τη μοναδική αυτή στιγμή με το κινητό του τηλέφωνα και τη δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν ο φυσητήρας πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή κατάδυση και χαθεί στα βαθιά νερά.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε:

Φυσητήρες: Τα μεγαλύτερα οδοντοφόρα κητώδη του πλανήτη

Οι φυσητήρες (Physeter macrocephalus) αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά είδη των θαλασσών μας. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα οδοντοφόρα κητώδη στον κόσμο, με τα αρσενικά να μπορούν να φτάσουν σε μήκος ακόμη και τα 18 μέτρα, ενώ το βάρος τους συχνά ξεπερνά τους 40 τόνους.

Τρέφονται κυρίως με μεγάλα καλαμάρια και χταπόδια στα μεγάλα βάθη. Είναι παγκοσμίως γνωστοί για τις κορυφαίες καταδυτικές τους ικανότητες, καθώς μπορούν να βουτήξουν σε βάθη που ξεπερνούν το ένα χιλιόμετρο, παραμένοντας κάτω από την επιφάνεια του νερού για περισσότερο από μία ώρα.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Μεσογείου και η Ελληνική Τάφρος

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι οι φάλαινες ζουν αποκλειστικά στους ανοιχτούς ωκεανούς, οι φυσητήρες αποτελούν μόνιμους και σταθερούς κατοίκους της Μεσογείου. Μάλιστα, η Ελλάδα φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους πληθυσμούς του είδους διεθνώς.

Ο κύριος όγκος του πληθυσμού τους εντοπίζεται στο Ιόνιο Πέλαγος και κυρίως κατά μήκος της λεγόμενης «Ελληνικής Τάφρου», μιας θαλάσσιας ζώνης με τεράστια βάθη που εκτείνεται από τα Ιόνια νησιά έως νότια της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Στο βόρειο Αιγαίο και τη Χαλκιδική οι εμφανίσεις τους θεωρούνται αρκετά πιο σπάνιες, γεγονός που καθιστά την πρόσφατη καταγραφή στο Παλιούρι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους ερευνητές.

Οδηγίες από τους επιστήμονες: Κρατήστε αποστάσεις ασφαλείας

Με αφορμή το βίντεο από τη Χαλκιδική, η επιστημονική κοινότητα υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς σε περίπτωση συνάντησης με φάλαινες ή άλλα θαλάσσια θηλαστικά. Οι κυβερνήτες σκαφών αναψυχής και αλιευτικών οφείλουν:

Να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις (τουλάχιστον 100 μέτρων).

Να μειώνουν αμέσως την ταχύτητα του σκάφους.

Να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς που μπορεί να πανικοβάλουν το ζώο.

Οι συγκρούσεις με μεγάλα πλοία, η υποθαλάσσια ηχορύπανση και η εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία αποτελούν τις κυριότερες απειλές για την επιβίωση των φυσητήρων στη Μεσόγειο, καθιστώντας την ανάγκη για προστασία του θαλάσσιου πλούτου μας πιο επιτακτική από ποτέ.