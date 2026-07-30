Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου πόνου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν για να συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία τον 25χρονο, που έδωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εκατοντάδες άνθρωποι κρατούσαν λουλούδια στα χέρια προκειμένου να αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, υπηρετώντας το καθήκον.

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, αποτίοντας φόρο τιμής στον 25χρονο πυροσβέστη.

Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό, ευγενικό και χαμηλών τόνων νέο.

Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου για τους δύο αδικοχαμένους πυροσβέστες

Μετά την εξόδιο ακολουθία για τον αδικοχαμένο 25χρονο εποχικό πυροσβέστη, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που θυσιάστηκαν στην προσπάθεια να σώσουν ζωές και περιουσίες.

«Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στον ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο», ανέφερε.

Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε τους δύο πυροσβέστες πρότυπα προσφοράς και αυταπάρνησης. «Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας. Έπεσαν στο καθήκον τους, ηρωικά. Αποτελούν πλέον παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας: «Πρέπει αυτόν τον τόπο που μας έδωσε ο Θεός να τον αγαπούμε, να τον φυλάσσουμε, να τον προσέχουμε».

Αναφερόμενος στα αίτια των πυρκαγιών, σημείωσε πως ελπίζει αυτές να οφείλονται σε αμέλεια και όχι σε εμπρησμούς. «Όλα αυτά τα οποία γίνονται από αβλεψήματά μας, ελπίζω και όχι από δολιοφθορές, που δεν μπορεί ούτε το μυαλό μου να το σκεφτεί, ούτε να το φανταστώ πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τόσο φθονούν τον εαυτό τους, τον αδερφό τους και τη φύση για να βάζουν φωτιές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η τραγωδία πρέπει να αποτελέσει μάθημα για όλους. «Νομίζω ότι όλοι μας για μια ακόμη φορά ήρθαμε για να πάρουμε το μήνυμα. Το θέμα είναι αν θα το πάρουμε».

Σταύρος Αρναουτάκης: «Έπεσαν ως ήρωες»

Το δικό του μήνυμα έστειλε από την κηδεία και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια ημέρα πένθους για ολόκληρο το νησί.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα για όλη την Κρήτη. Δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για να σώσουν ζωές και να σώσουν περιουσίες», ανέφερε.

Ο κ. Αρναουτάκης χαρακτήρισε τους δύο πυροσβέστες ήρωες, σημειώνοντας: «Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, αλλά και αυτό που νιώθουμε για αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν αυτή τη μάχη και έπεσαν ως ήρωες».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, όλους τους εθελοντές, το Λιμενικό, τα Σώματα Ασφαλείας. Η Κρήτη απέδειξε χθες το βράδυ, με τη συλλογική προσπάθεια που έγινε για τη μεταφορά των τουριστών στις Μοίρες, ποια είναι πραγματικά».

Όπως είπε, η συνεργασία Δήμων, Περιφέρειας, εθελοντών, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των τουριστικών φορέων έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης. «Δώσαμε το μήνυμα της φιλοξενίας. Αυτή είναι η Κρήτη που δείξαμε χθες το βράδυ και σήμερα», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες τραγωδίες. «Εύχομαι να μην ξαναέχουμε θύματα και ο καθένας ας προσέχει, να μην έχουμε από αμέλεια αυτές τις φωτιές».

Στο ίδιο κλίμα, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης τόνισε ότι ο δήμος βιώνει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του. Όπως ανέφερε, η θυσία των δύο πυροσβεστών θα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι εξακολουθούν να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε και ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, επισημαίνοντας ότι η απώλεια των δύο πυροσβεστών υπερβαίνει τον προσωπικό πόνο και μετατρέπεται σε πένθος για ολόκληρη την Κρήτη. Όπως σημείωσε, η τιμή στη μνήμη τους πρέπει να συνοδεύεται από διαρκή μέριμνα για την πρόληψη, την ουσιαστική ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και τη στήριξη όσων υπηρετούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Το απόγευμα το τελευταίο «αντίο» στον Εμμανουήλ Στρατιδάκη

Εν τω μεταξύ στις 17:00 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση κατάσβεσης, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο 58χρονος υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και είχε έντονη κοινωνική παρουσία, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρίου. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο πύρινο μέτωπο, παρά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο. Ο θάνατός τους έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το Αμάρι και το Ρέθυμνο, αλλά ολόκληρη την Κρήτη και τη χώρα, αποτελώντας μια από τις πιο τραγικές στιγμές των τελευταίων ετών για το Πυροσβεστικό Σώμα.