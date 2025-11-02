Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Στο σπίτι που διέμενε με τη σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 20:00 της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου, η σορός του Φανούρη Καργάκη, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα. «Σήκω, σήκω Φανούρη» φώναζαν μάνα και αδερφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους.

Νωρίτερα, συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, την ώρα που το φέρετρο έμπαινε στη νεκροφόρα. Σύμφωνα με το neakriti.gr, η χήρα του 39χρονου, συντετριμμένη, έπεσε πάνω στο φέρετρο φωνάζοντας: «Φανούρη μου, σ’ αγαπώ!» και λίγο αργότερα λιποθύμησε, με τους δικούς της ανθρώπους να σπεύδουν να τη συνεφέρουν.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχτηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι τη Δευτέρα στις 14:00, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.