Η SPARTA NPO (Saint Paul’s Autism Research & Training Academy) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καθεστώς 501(c)(3) και στην Ελλάδα λειτουργεί ως ΑΜΚΕ με έδρα την Καλαμπάκα. Παρέχει εντατική συμπεριφορική θεραπεία σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και ειδικεύεται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA).

Λειτουργεί δύο κέντρα: ένα στο College Point της Νέας Υόρκης και ένα στην Καλαμπάκα (Ελλάδα).

Ιδρυτής της είναι ο Dr. Michael Lafasakis, πιστοποιημένος συμπεριφορικός αναλυτής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Είναι επίσης ερευνητής με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και Αδειοδοτημένος Αναλυτής Συμπεριφοράς (LBA), με πιστοποίηση διδακτορικού επιπέδου (BCBA-D).

Πότε έγινε;

Η πορεία της SPARTA ξεκίνησε το 2016 με την υπογραφή των πρώτων ιδρυτικών εγγράφων. Το 2017 και το 2018 κατασκευάστηκε το πρώτο κέντρο στην Κρήτη. Την ίδια περίοδο επιλέχθηκε και εκπαιδεύτηκε το προσωπικό. Το 2019 το κέντρο ολοκληρώθηκε και υποδέχθηκε τους πρώτους μαθητές στην Ελλάδα.

Ποιο ήταν το κίνητρο;

Ο ιδρυτής είχε εργαστεί για πολλά χρόνια με παιδιά με αυτισμό στη Νέα Υόρκη. Σε ένα αγροτικό χωριό της Ελλάδας διαπίστωσε πόσο περιορισμένες ήταν η ενημέρωση για τον αυτισμό και οι διαθέσιμες υπηρεσίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η αφετηρία ήταν μια συγκεκριμένη στιγμή. Ένα αγόρι με αυτισμό, ο Παύλος, χαιρόταν με τη μουσική γύρω του. Η χαρά του όμως αντιμετωπίστηκε με ντροπή, γιατί η οικογένειά του δεν είχε ούτε την κατανόηση, ούτε τα μέσα να τον στηρίξει. Από εκείνη τη στιγμή έγινε σαφές ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει. Έτσι γεννήθηκε η SPARTA, με τη δέσμευση κανένα παιδί να μη μένει πίσω.

Ποιος είναι ο σκοπός της και πώς τον υλοποιεί;

Σκοπός της SPARTA είναι κάθε παιδί με αυτισμό να έχει πρόσβαση στη φροντίδα και τη στήριξη που του αξίζει, όπου κι αν ζει. Παράλληλα θέλει να σπάσει το στίγμα που συνοδεύει τον αυτισμό. Τον σκοπό αυτό τον υλοποιεί μέσα από τέσσερις άξονες.

Θεραπεία. Εφαρμόζει τεκμηριωμένες μεθόδους ABA στο κέντρο, στο σπίτι και στην κοινότητα. Εκπαίδευση γονέων. Μέσω της Εκπαίδευσης Συμπεριφορικών Δεξιοτήτων (BST) οι γονείς και τα μέλη της οικογένειας μαθαίνουν να εφαρμόζουν στρατηγικές ABA στην καθημερινή τους ρουτίνα.

Έρευνα. Η SPARTA διεξάγει και δημοσιεύει έρευνα για την αποτελεσματικότητα της ABA και της εκπαίδευσης γονέων, σε αμερικανικό και ελληνικό πληθυσμό. Ευαισθητοποίηση. Μέσα από ενημέρωση, εκπαίδευση και συνηγορία προωθεί την αποδοχή και την κατανόηση του αυτισμού στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Τι ακριβώς κάνει τώρα;

Αυτή την περίοδο η SPARTA NPO εργάζεται για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των υπηρεσιών της μέσα από:

την παροχή εξατομικευμένης εκπαιδευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

την ενίσχυση της συνεργασίας με τις οικογένειες και της καθοδήγησής τους

την ανάπτυξη συνεργασιών με οργανισμούς, επαγγελματίες, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη

την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, χορηγιών και νέων συνεργασιών για τη συνέχιση και την επέκταση των προγραμμάτων της

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τον αυτισμό και τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους

την προώθηση πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την πρόσβαση των παιδιών σε κατάλληλες θεραπευτικές υπηρεσίες

Στην Ελλάδα, το υπό ανέγερση κέντρο της Καλαμπάκας (Τρικάλων 128 & Χαριλάου Τρικούπη) θα παρέχει θεραπεία ABA και εκπαίδευση γονέων σε παιδιά και οικογένειες της περιοχής.

Παράλληλα λειτουργεί το SPARTA Gift Shop, (Τρικάλων 128, 42200 Καλαμπάκα) το οποίο διαθέτει κοσμήματα, καθώς και οικιακά είδη, αξεσουάρ αυτοκινήτου και t-shirt για κάθε ηλικία. Το 33% των συνολικών εσόδων του διατίθεται για τα παιδιά με αυτισμό που βοηθά ο οργανισμός.

Ποιο είναι το έργο της ως τώρα;

2019: Λειτουργεί το πρώτο κέντρο στην Κρήτη και ξεκινούν οι πρώτες αξιολογήσεις και θεραπείες στην Ελλάδα.

2023: Ολοκληρώνεται η πρώτη 4-ετής έρευνα στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευθούν σε έγκριτο διεθνές περιοδικό/συνέδριο για τον Αυτισμό. Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες του νέου κέντρου στην Καλαμπάκα προχωρούν και ολοκληρώνεται το κατάστημα SPARTAGIFTSHOP.

2025: Στο ερευνητικό πεδίο, το 2025 παρουσιάστηκε κλινική δοκιμή ενός πολυσυστατικού θεραπευτικού προγράμματος για σοβαρό αυτισμό στην Ελλάδα. Η παρουσίαση έγινε σε τρία διεθνή συνέδρια: στο ετήσιο συνέδριο της ABAI στην Ουάσιγκτον, στο συνέδριο της APA στο Ντένβερ και στο διεθνές συνέδριο της ABAI στη Λισαβόνα. Το έργο της ομάδας περιλαμβάνει επίσης σειρά δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Applied Behavior Analysis και το Journal of Autism and Developmental Disorders.

2026: Ξεκινά η λειτουργία του καταστήματος στην Καλαμπάκα.

Πίσω από τα ορόσημα υπάρχουν πραγματικές οικογένειες. Ο Ιάκωβος έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την αυτονομία. Η Έφη, μητέρα των διδύμων Νίκου και Παναγιώτη, είδε πρόοδο σε βασικές δεξιότητες όπως το κάθισμα και το φαγητό. Ο Liam πέρασε από τη σιωπή στον λόγο.

Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει;

Δωρεά μέσω της ιστοσελίδας www.sparta-autism.org/donate, με πιστωτική κάρτα, PayPal, ή τραπεζική μεταφορά.

Σύντομα, αγορές από το SPARTA Gift Shop (www.spartagiftshop.eu), όπου κάθε αγορά στηρίζει τα παιδιά με αυτισμό.

Διάδοση του έργου, με εγγραφή στο newsletter και κοινοποίηση των ιστοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η στήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό στηρίζεται αποκλειστικά στη γενναιοδωρία δωρητών για να συνεχίσει να προσφέρει θεραπεία σε παιδιά περιοχών με περιορισμένους πόρους.

Για πληροφορίες: info@sparta-autism.org και info@sparta-autism.gr

Ποιο ιδανικά θα ήταν το μέλλον της;

Το όραμα της SPARTA είναι να μεταφέρει τις τεκμηριωμένες μεθόδους που ανέπτυξε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κοινότητες της Ελλάδας και όχι μόνο. Θέλει να χτίσει ένα μοντέλο φροντίδας που μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε στον κόσμο. Ιδανικά, το μέλλον της θα περιλάμβανε:

Σταθερή χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος, ώστε να μην εξαρτάται από έκτακτες εκκλήσεις.

Δημοσίευση της πολυετούς μελέτης της, που θα τεκμηριώσει επιστημονικά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και θα ανοίξει τον δρόμο για συνεργασίες με θεσμικούς φορείς.

Επέκταση σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Εκπαίδευση νέων Ελλήνων θεραπευτών ABA, ώστε η γνώση να ριζώσει τοπικά.

Αλλαγή στάσης της κοινωνίας, ώστε κανένα παιδί σαν τον Παύλο να μη χρειαστεί να κρύψει τη χαρά του.

Όπως λέει και η φράση της Μητέρας Τερέζας: “Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μόνος του. Μπορεί όμως να ρίξει μια πέτρα στο νερό και να δημιουργήσει πολλούς κυματισμούς. Για έναν κόσμο Ελπίδας και Συμπερίληψης”.

Έχουν γράψει για εμάς:

https://www.karfitsa.gr/ellada/sparta-autism-to-neo-diamanti-tis-kalabakas-pou-stirizei-paidia-sto-fasma-tou-aftismou/

https://todaypress.gr/2026/10/12/sparta-autism-o-organismos-pou-steketai-dipla-sta-paidia-me-aftismo-kai-chreiazetai-ti-stirixi-mas/

https://thessdenthess.gr/2026/10/13/ιδέες-για-δωράκια/

https://thessdenthess.gr/2026/10/08/ο-μη-κερδοσκοπικός-οργανισμός-sparta-autism-st-pauls-aut/