Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στην Σπάρτη, όταν όχημα της Πυροσβεστικής συγκρούστηκε με ΙΧ και είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το αυτοκίνητο κινείτο με κατεύθυνση από Τρίπολη προς Σπάρτη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, στο ύψος της Σελλασίας, και συγκρούστηκε με το όχημα της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που μετέτρεψε το ΙΧ σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Την ώρα του δυστυχήματος, έβρεχε στην περιοχή και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό.

Οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου, ένας ηλικιωμένος άνδρας και η σύζυγός του, περίπου 80 ετών, εγκλωβίστηκαν στην καμπίνα φέροντας βαρύτατα τραύματα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, οδηγός και συνοδηγός υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σημειώνεται πως το όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας όταν συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο τύπου Matiz στο τούνελ της Σελλασίας.

Παράλληλα, τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της περιοχής.

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των ηλικιωμένων, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το ΙΧ.

Οι άνδρες της Τροχαίας διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το θανατηφόρο τροχαίο.

Πηγή: Lakonikos