Στη σύλληψη ενός 59χρονου οδηγού φορτηγού προχώρησαν επ’ αυτοφώρω αστυνομικοί στα Σπάτα, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη διαχείριση και απόρριψη λυμάτων.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 53χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας, στην οποία φέρονται να ανήκουν τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η πρακτική που ακολουθούνταν χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά επικίνδυνη, ενώ από την αυτοψία προέκυψε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Εντοπίστηκε την ώρα της μετάγγισης

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο να πραγματοποιεί μετάγγιση λυμάτων σε χώρο όπου δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σημειώθηκαν διαρροές, με αποτέλεσμα να υπάρξει επιβάρυνση και μόλυνση του εδάφους.

Οι αστυνομικοί φέρεται να είχαν εντοπίσει νωρίτερα το όχημα και να παρακολουθούσαν τις κινήσεις του οδηγού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του τη στιγμή που πραγματοποιούσε τη διαδικασία.

Βρέθηκε και δεύτερο βυτιοφόρο

Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρέθηκε και δεύτερο βυτιοφόρο, το οποίο επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Για τον 53χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές διερευνούν τον ακριβή τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και τη διαχείριση των λυμάτων.

Τα λύματα κατέληγαν σε οικόπεδο με κοντέινερ

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα λύματα φέρονται να αποτίθεντο σε οικόπεδο όπου είχε τοποθετηθεί κοντέινερ για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, η συγκεκριμένη πρακτική δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, καθώς η συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες και αδειοδοτημένες διαδικασίες.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη κατηγορία περιβαλλοντικών παραβάσεων, με την παράνομη διάθεση λυμάτων να θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω των πιθανών επιπτώσεων στο έδαφος, στα υπόγεια ύδατα και στη δημόσια υγεία.