Φως στην υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης μεταφράστριας κινεζικής καταγωγής, Γιου Τινγκ επιχειρεί να δώσει η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, φέρνοντας στο φως κρίσιμα ντοκουμέντα για τα τελευταία λεπτά πριν χαθούν οριστικά τα ίχνη της.

Η γυναίκα εξαφανίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί της 20ής Μαΐου, αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα, ελάχιστα ψηφιακά στίγματα και δύο φωτογραφίες-ντοκουμέντα.

Το Χρονικό της Εξαφάνισης και οι Τελευταίες Κινήσεις

Η Γιου Τινγκ την ημέρα της εξαφάνισης λίγο πριν τις 10:00 π.μ. καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να βγαίνει από το σπίτι της. Ήταν ενδεδυμένη με λευκά ρούχα, κρατούσε ένα μικρό τσαντάκι και έδειχνε απόλυτα ήρεμη.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας:

Στις 11:10 π.μ., αφού μετέβη στον Δήμο Σπάτων για να παραλάβει κάποια έγγραφα, τα απέστειλε ψηφιακά μέσω κινητού τηλεφώνου στον σύζυγό της.

Λίγα λεπτά αργότερα, απέστειλε δύο φωτογραφίες στην πεθερά της χωρίς κανένα συνοδευτικό μήνυμα. Στην πρώτη εικονίζεται να περιμένει σε στάση λεωφορείου απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων και στη δεύτερη να έχει ήδη επιβιβαστεί στο όχημα. Αυτή ήταν και η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της.

Η Μαρτυρία του Οδηγού του Λεωφορείου 305

Η εκπομπή κατάφερε να εντοπίσει τον οδηγό του λεωφορείου 305, ο οποίος αποτελεί τον τελευταίο άνθρωπο που είδε την αγνοούμενη και επιβεβαίωσε μέρος της διαδρομής της:

«Η κυρία αυτή έμπαινε αρκετές φορές στο 305. Ήταν ένα άτομο πολύ σοβαρό. Συνήθως επιβιβαζόταν στη στάση Υπαπαντής. Εκείνη την ημέρα όμως περίμενε στη στάση “Δημάρχου Μπέκα”, απέναντι από το δημαρχείο. Επιβιβάστηκε από τη μεσαία πόρτα και κάθισε στις μπροστινές θέσεις. Κατέβηκε στο τέρμα, στον σταθμό του Νομισματοκοπείου. Ήταν μια πολύ σεμνή και σοβαρή κυρία».

Μετά την αποβίβασή της στο Νομισματοκοπείο, κάθε ίχνος της μεταφράστριας χάνεται, χωρίς καμία νέα καταγραφή ή επικοινωνία.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του οδηγού του λεωφορείου 305:

Το Προφίλ της 50χρονης και το Οικονομικό Κίνητρο

Η Γιου Τινγκ ζούσε στην Ελλάδα για περισσότερα από είκοσι χρόνια, έχοντας έρθει το 2002 μετά τον γάμο της με τον αρχιμηχανικό μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας, Βασίλη Καραβασίλη. Το ζευγάρι είχε μετακομίσει μόνιμα στην Αρτέμιδα στα τέλη του καλοκαιριού του 2025.

Παράλληλα με το μεταφραστικό της έργο, η Γιου είχε αναλάβει τη διαχείριση διαμερισμάτων που ανήκαν σε Κινέζους κατοίκους του εξωτερικού. Η δραστηριότητα αυτή την υποχρέωνε να μεταβαίνει σχεδόν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να εισπράττει ενοίκια και να διαχειρίζεται ακίνητα.

Το γεγονός ότι συχνά μετέφερε μαζί της μεγάλα χρηματικά ποσά από τις εισπράξεις στρέφει τις έρευνες στο ενδεχόμενο να στήθηκε εις βάρος της κάποια παγίδα από άτομο που γνώριζε το πρόγραμμα και τις οικονομικές της συναλλαγές.

Καταγγελία-Σοκ για Αδιαφορία των Αρχών: «Μας Είπαν να Ψάξουμε Μόνοι μας»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δημόσια καταγγελία του κουνιάδου της αγνοούμενης, ο οποίος ανέλαβε να δηλώσει την εξαφάνιση καθώς ο αδελφός της βρισκόταν για εργασία σε απομονωμένο λιμάνι της Κίνας και αδυνατούσε να επιστρέψει αμέσως.

Όταν στις 10 Ιουνίου ο κουνιάδος εισήλθε στο σπίτι της 50χρονης και συνειδητοποίησε ότι έλειπε για εβδομάδες, μετέβη αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων, όπου ήρθε αντιμέτωπος με ένα τείχος γραφειοκρατίας και αδιαφορίας, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Μας είπαν ότι η περίπτωσή της δεν έχει χαρακτηριστικά εξαφάνισης. Τους λέω “με κοροϊδεύετε;”. Μας απαντούσαν να ψαχτούμε μόνοι μας με τις τράπεζες. Τους δίναμε τα ψηφιακά στίγματα που είχαμε βρει μέσω εφαρμογής και δεν έδιναν σημασία. Μία αξιωματικός υπηρεσίας μάς είπε χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν μας απαγορεύει να ψάξουμε μόνοι μας!», τόνισε.

Η στάση της ΕΛ.ΑΣ. άλλαξε ριζικά μόνο όταν η οικογένεια απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κουνιάδος της 50χρονης: «Όταν πήγαμε στο Σύνταγμα και τους περιγράψαμε τι είχε συμβεί στα Σπάτα, τους σηκώθηκε η τρίχα».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της Γιου Τινγκ συνεχίζονται.

Δείτε Βίντεο με τις δηλώσεις του κουνιάδου της αγνοούμενης: