Η πρώην πρωταθλήτρια της Ενόργανης Γυμναστικής, Στεφανί Μπισμπίκου που διαγωνίστηκε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008 και ο αδερφός της, Νικολά Μπισμπίκος, είναι δύο από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές που εμπλέκονται στην υπόθεση της σπείρας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές, με λεία πάνω από 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα η Στεφανί Μπισμπίκου είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κέρδισε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ έχει κερδίσει και πολλά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Τα δύο αδέλφια, όπως αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», εμφανίζονται να έχουν πλουτίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν αποκτήσει καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μέσα σε μόλις 18 μήνες.

Οι … φουσκωμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί που ανακάλυψε η ΕΛ.ΑΣ.

Στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας, αναφέρεται ότι η Στεφανί Μπισμπίκου είχε τραπεζικές συναλλαγές μεγάλων ποσών.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τον Οκτώβριο του 2025, πραγματοποίησε συνολικές πιστώσεις ύψους άνω των 400.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων μετρητών άνω των 20.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον έχουν και οι τραπεζικές κινήσεις του Νικολά Μπισμπίκου.

Σημειώνεται ότι ο αδερφός της αθλήτριας, είναι προπονητής τένις και οι πληροφορίες των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθήνας αναφέρουν ότι έχει διαφύγει σε χώρα της Λατινικής Αμερικής όπου κάνει … διακοπές εδώ και καιρό.

Αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση και έγιναν «σκιά» του, διαπίστωσαν ότι το καλοκαίρι «μοίρασε» τον χρόνο του στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ξοδεύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η «Ζούγκλα» έφερε ήδη στο φως της δημοσιότητας τους αποκαλυπτικούς διαλόγους μελών της σπείρας που έκλεψαν εκατοντάδες ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας, τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, μέχρι και τους λογιστές.

Σχετικά με τον αδερφό της πρώην πρωταθλήτριας, αναφέρεται ότι από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τον Οκτώβριο του 2025, πραγματοποίησε μεταξύ άλλων συνολικές πιστώσεις άνω των 140.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων καταθέσεις μετρητών, άνω των εξήντα χιλιάδων.

Επίσης ο Νικολά Μπισμπίκης εμφάνισε δραστηριότητα και σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Συγκεκριμένα, στις 4/10/2025 προσκόμισε μετρητά ύψους άνω των 4.500 ευρώ, τα οποία και μετέτρεψε σε δολάρια Αμερικής (άνω των πέντε χιλιάδων), ενώ επισκέφθηκε στις 6/10/2025 το Περού, από όπου δεν έχει επιστρέψει ακόμη …

Τι βρήκαν οι Αστυνομικοί στο σπίτι της πρώην πρωταθλήτριας

Στο σπίτι της πρώην πρωταθλήτριας στη Ραφήνα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και ένα κλειδί πασπαρτού για πόρτες.

Συγκεκριμένα βρήκαν:

1) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, χρυσού χρώματος, με σπασμένη την πίσω πλευρά

2) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, γκρι χρώματος,

3) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, μαύρου χρώματος, σπασμένο σε διάφορα σημεία στην πίσω πλευρά

4) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, μαύρου χρώματος, με σπασμένη την εμπρόσθια όψη

5) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, ανθρακί χρώματος, με ενσωματωμένη κάρτα Nano SIM

7) Το χρηματικό ποσό των 8.950€

8) Ένα κλειδί πασπαρτού για πόρτες, ασημί χρώματος, με αυτοκόλλητο με barcode.

Η 37χρονη είχε καταγγείλει κακομεταχείριση

Η Ναταλί Μπισμπίκου εντάχθηκε από πολύ νωρίς στον χώρο της ενόργανης, ξεχώρισε για το ταλέντο και τη σταθερότητά της και έφτασε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Αθήνα το 2004, και στο Πεκίνο το 2008.

Στη διάρκεια της καριέρας της κατέκτησε μετάλλια και διακρίσεις σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις, αποτελώντας για χρόνια σημείο αναφοράς για την ελληνική ενόργανη γυμναστική.

Στο παρελθόν είχε βρεθεί ξανά στην επικαιρότητα, όταν μαζί με άλλους αθλητές είχε καταγγείλει συστηματική κακομεταχείριση, σωματική βία και εξευτελιστικές μεθόδους στις προπονήσεις. Στις δηλώσεις της τότε είχε περιγράψει με λεπτομέρειες όσα, όπως υποστήριξε, βίωσαν οι αθλήτριες:

«Οι τιμωρίες ήταν για τα κιλά. Για λίγα παραπάνω γραμμάρια μάς έβαζαν να τρέχουμε έξω από το γυμναστήριο μέσα στο κρύο», είχε αναφέρει. Σε άλλο σημείο είχε τονίσει: «Έχω δει να τραβάνε αθλήτριες από τα μαλλιά. Έβλεπα μπλούζες να σκίζονται από τα χτυπήματα. Υπήρχε φόβος, και πολλές δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν στους γονείς τους».

Είχε επίσης σημειώσει ότι ορισμένα παιδιά αναγκάζονταν να συνεχίζουν προπόνηση ακόμα και τραυματισμένα: «Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν επιτρεπόταν ούτε να διαμαρτυρηθείς. Στην αρχή φοβήθηκα και εγώ, δεν ήθελα να ξαναπάω στο γυμναστήριο».

Δείτε τι είχε καταγγείλει:

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στο Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι κατηγορούμενοι περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο δράσης τους.

Ο φερόμενος αρχηγός καθοδηγούσε τις ενέργειες, δίνοντας εντολές για το πώς θα παρουσιαστούν οι συνεργοί ως αστυνομικοί ή υπάλληλοι εταιρειών ώστε να εισέλθουν σε σπίτια και να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι συνεργοί τους, που αποκαλούνταν «μουλάρια», εκτελούσαν τις εντολές και συγκέντρωναν τη λεία, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο τον Απρίλιο του 2025 η σπείρα φέρεται να απέσπασε πάνω από 14.500 ευρώ σε μία μόνο ημέρα, εξαπατώντας πολίτες σε Αριδαία, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Από το 2023, εκτιμάται ότι η δράση τους περιλαμβάνει πάνω από 5.000 απάτες με συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 100 άτομα.

Επίσης, δημοσιεύθηκε ένας διάλογος μεταξύ της αθλήτριας ενόργανης και της μητέρας του:

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ : Έλα. Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στη Σ…. μετρητά μπορεί να μου βάλει από’ σένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ: Εγώ. Για σένα.

ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ: Τι θες να πάρεις;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ : Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην … απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ, γιατί είναι μαύρα.

Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα με τον Νικολά Μπισμπίκη να εξαπατά ηλικιωμένους

Η «Ζούγκλα» δημοσιεύει φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση του Νικολά Μπισμπίκη.

Στην πρώτη φωτογραφία, ο αδερφός της αθλήτριας, στις 26 Απριλίου, προσποιούμενος ότι είναι ο βοηθός του λογιστή της ηλικιωμένης που «στοχοποίησε», μπαίνει στην πολυκατοικία της παθούσας και παίρνει 200.000 ευρώ.

Το πρόσχημα για να την πείσει ήταν ότι θα έδινε τα χρήματα για να αποφύγει το πρόστιμο. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση από άλλο μέλος της οργάνωσης, για να την πείσει ότι κινδυνεύει με … πρόστιμο.

Ο αδερφός της αθλήτριας «χτύπησε» ξανά τέσσερις ημέρες μετά, στις 29 Απριλίου. Προσποιούμενος και πάλι τον βοηθό λογιστή απέσπασε από άλλο θύμα 10.000 ευρώ.

Στη δεύτερη φωτογραφία, αποτυπώνεται και πάλι ο αδερφός της αθλήτριας επί τω έργω. Η φωτογραφία αποτυπώνει τη δράση του Νικολά Μπισμπίκη, ο οποίος παριστάνοντας και πάλι τον βοηθό λογιστή, βρίσκεται δίπλα σε έναν ηλικιωμένο και του αποσπά 8.500 ευρώ, ενώ προσποιείται ότι μιλά στο τηλέφωνο.

Το θράσος των μελών της σπείρας δεν είχε όριο, καθώς δεν δίσταζαν να μπουν ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών των θυμάτων τους.

Δείτε σχετικά δημοσιεύματα: