Στα χέρια των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ έπεσε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 12 Οκτωβρίου ένας 19χρονος, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση για την εξάρθρωση μιας σπείρας που είχε βάλει στο στόχαστρο αποκλειστικά ηλικιωμένους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η ομάδα φέρεται να ξεκίνησε τη δράση της από τον περασμένο Ιούλιο, «χτυπώντας» σε πλήθος περιοχών της Αττικής, όπως τα Καλύβια, το Μαρκόπουλο, το Κορωπί, την Αργυρούπολη, την Ηλιούπολη, τον Άλιμο, την Κερατέα, τη Βούλα και τα Πατήσια.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις κλοπών και απατών, με τη συνολική λεία να ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ.

Το τέχνασμα με τους δήθεν τεχνικούς

Η μεθοδολογία των δραστών ήταν καλοστημένη και βασιζόταν στην πρόκληση πανικού. Τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν τα θύματά τους και συστήνονταν ως τεχνικοί και υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να τους πείσουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, υποστήριζαν με πειστικότητα πως υπήρχε σοβαρή διαρροή στο ηλεκτρικό δίκτυο της οικίας τους, η οποία εγκυμονούσε κινδύνους και απαιτούσε την άμεση εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της βλάβης.

Άρπαζαν τα τιμαλφή και εξαφανίζονταν

Μόλις τα θύματα πείθονταν για τον υποτιθέμενο κίνδυνο, οι απατεώνες έθεταν σε εφαρμογή το τελευταίο στάδιο του σχεδίου τους. Ζητούσαν από τους ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν όλα τα μετρητά και τα πολύτιμα κοσμήματά τους, να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο ή να τα βάλουν σε μια σακούλα και να τα αφήσουν σε εμφανές σημείο κοντά στην είσοδο.

Παράλληλα, τους παρότρυναν να αφήσουν ανοιχτή την κεντρική πόρτα και τους έστελναν να περιμένουν στο υπνοδωμάτιο, δήθεν για να προχωρήσουν οι ίδιοι στην επιδιόρθωση. Εκμεταλλευόμενοι την απομόνωση των ενοίκων, οι δράστες άρπαζαν τον σάκο με τα τιμαλφή από την είσοδο και εξαφανίζονταν ανενόχλητοι, αφήνοντας τα θύματα να συνειδητοποιήσουν την απάτη όταν πια ήταν αργά.