Σπείρα που λυμαινόταν χώρους στάθμευσης σκαφών στην Αττική, αρπάζοντας εξωλέμβιες μηχανές και εξαρτήματα αξίας άνω των 800.000 ευρώ, εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά τέσσερα άτομα, δύο εκ των οποίων βρίσκονται ήδη έγκλειστα στις φυλακές Κορυδαλλού και Κέρκυρας, κατηγορούμενα για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για πλαστογραφία.

Η εγκληματική δράση της ομάδας τοποθετείται χρονικά από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2026, με κύριους στόχους ιδιωτικά πάρκινγκ σκαφών στα Μεσόγεια και σε απομακρυσμένες περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα, τα οποία είτε έκλεβαν, είτε νοίκιαζαν με πλαστά στοιχεία ταυτοποίησης. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει 12 κλοπές εξοπλισμού και τέσσερις κλοπές «επιχειρησιακών» φορτηγών.

Η μεθοδολογία του κυκλώματος περιλάμβανε προσεκτικά βήματα συγκάλυψης. Μετά τις κλοπές, διέφευγαν από ερημικούς δρόμους και έκρυβαν τα οχήματα με τη λεία σε δάση για αρκετές ημέρες, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν φέρουν συστήματα γεωεντοπισμού (GPS).

Στη συνέχεια, αποσυναρμολογούσαν τους κινητήρες και τους προωθούσαν στην Αλβανία μέσω τουριστικών λεωφορείων που αναχωρούσαν από το κέντρο της Αθήνας. Ενδεικτικό της προσπάθειάς τους να εξαφανίσουν κάθε ίχνος είναι το γεγονός ότι περιέλουζαν το εσωτερικό των φορτηγών με χλωρίνη πριν τα εγκαταλείψουν, καταστρέφοντας έτσι τυχόν γενετικό υλικό.

Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.