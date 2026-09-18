Ξεπέρασαν κάθε ευφάνταστο τρόπο τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης για να εξαπατήσουν τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες και να τους πάρουν χρήματα. «Πολύτιμος» βοηθός τους η τεχνητή νοημοσύνη… Πώς ακριβώς δρούσε η σπείρα που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων;

Οι λεγόμενοι «τηλεφωνητές» έβρισκαν τα θύματα και τα καλούσαν στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια, τα έπειθαν να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες τους υπεδείκνυαν, κυρίως για θέματα που αφορούν την εγκατάσταση οπτικής ίνας. «Σε περίπτωση που το θύμα εξέφραζε αμφιβολίες ή επιφυλάξεις, του ζητούσαν να επικοινωνήσουν με συγγενικό ή άλλο οικείο του πρόσωπο, προκειμένου δήθεν να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να το καθησυχάσει» αναφέρει και στο σχετικό δελτίο τύπου.

Επόμενο βήμα ήταν να ζητήσουν από το θύμα το τηλέφωνο κάποιου συγγενικού του προσώπου και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί του, προσποιούμενοι, κατά περίπτωση, ότι εκπροσωπούν εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ήταν η στιγμή που τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκτούσαν δείγμα της φωνής του και, με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, προχωρούσαν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα ήταν εύκολα… Ο «γιος» έπαιρνε τηλέφωνο την μητέρα του, η οποία δεν μπορούσε να καταλάβει την διαφορά στη φωνή και της έλεγε να προχωρήσει στην «εγκατάσταση της οπτικής ίνας». Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου 2026, ξεπερνά το -1.000.000- ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τέλος στη δράση της συγκεκριμένης σπείρας μπήκε όταν συνελήφθησαν δυο από τα μέλη της οργάνωσης στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, τη στιγμή που μόλις είχαν αρπάξει από το σπίτι ενός θύματος, τιμαλφή αξίας -30.000- ευρώ.

Πρόκειται για έναν 23χρονο και έναν 25χρονο, οι οποίοι αποτελούσαν τους «εισπράκτορες» της εγκληματικής ομάδας. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία έχουν ταυτοποιηθεί. Από την μέχρι τώρα έρευνα των αρχών διακριβώθηκε η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε επιπλέον πέντε περιπτώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνουν ότι «με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, εφιστάται εκ νέου η προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τις οποίες άγνωστα πρόσωπα προσποιούνται υπαλλήλους Οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημόσιων Υπηρεσιών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, λογιστικών γραφείων ή άλλων Φορέων.

Για την προστασία τους, οι πολίτες καλούνται:

να διακόπτουν αμέσως κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία,

να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού ή για ενδεχόμενη απουσία τους από την οικία,

να μην θεωρούν ότι μία γνώριμη φωνή αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται,

να τερματίζουν την κλήση και να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγενικό τους πρόσωπο, καλώντας σε τηλεφωνικό αριθμό που ήδη γνωρίζουν,

να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του προσώπου που καλεί (π.χ. μέσω ερώτησης ή πληροφορίας που γνωρίζουν αποκλειστικά τα μέλη της οικογένειας ή μέσω κάποιας προκαθορισμένης λέξης ή φράσης ασφαλείας),

να μην ανοίγουν την είσοδο και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση αγνώστων στην οικία αποκλειστικά βάσει τηλεφωνικής υπόδειξης, ακόμη και αν κατά τη συνομιλία ακούγεται η φωνή συγγενικού προσώπου,

να μην παραδίδουν και να μην τοποθετούν χρήματα ή τιμαλφή σε σημεία που τους υποδεικνύονται τηλεφωνικά,

να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον Οργανισμό ή τον Φορέα, αποκλειστικά μέσω του επίσημου αριθμού επικοινωνίας του και

να ενημερώνουν άμεσα τα οικεία τους πρόσωπα εάν έχουν προηγουμένως δεχθεί ύποπτη τηλεφωνική κλήση.

Υπενθυμίζεται ότι κανένας πραγματικός τεχνικός έλεγχος δεν απαιτεί την αποκάλυψη του σημείου φύλαξης ή την παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενημέρωση ηλικιωμένων συγγενών και ανήλικων μελών της οικογένειας, ώστε να γνωρίζουν ότι ακόμη και μία απολύτως γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να έχει υποστεί τεχνική επεξεργασία ή τεχνητή αναπαραγωγή.

Σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας ή εμφάνισης αγνώστων στην οικία, ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η εξαπάτηση, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, καλώντας στο 100 ή στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, και να διατηρούν, εφόσον είναι δυνατό, τον αριθμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.