Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στη κατοχή της πάνω από έναν τόνο κάνναβης, έφερε στο «φως» και την εγκληματική δράση που είχε ένας εκ των συλληφθέντων της από το 2012.

Ο συγκεκριμένος δράστης είχε εμπλακεί σε απόπειρα διάρρηξης σπιτιού μαζί με άλλους 4 τότε δράστες, όπου υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με Αστυνομικούς, και κατόπιν ληστείας υπό την απειλή όπλου, του αυτοκινήτου του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Συγκεκριμένα, στις 7 Δεκεμβρίου του 2012, 4 άγνωστοι – ανάμεσά τους και ένας από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – αποπειράθηκαν να διαρρήξουν το σπίτι οικογένειας στο Κρυονέρι, η κόρη της οποίας μόλις είχε γυρίσει στο σπίτι, έχοντας στην τσάντα της το ποσό των 1.700 ευρώ.

Η κοπέλα βρισκόταν εντός του σπιτιού, τη στιγμή που οι δράστες έσπασαν ένα παράθυρο και εισήλθαν σε αυτό. Μόλις την είδαν, την κυνήγησαν και της άρπαξαν την τσάντα και η τρομοκρατημένη κοπέλα έτρεξε στο δωμάτιο των γονιών της στο οποίο κοιμόνταν εκείνη την ώρα οι δικοί της, και κλειδώθηκε μέσα μαζί τους, ειδοποιώντας παράλληλα την Αστυνομία.

Οι ληστές διέφυγαν πεζοί. Στη συνέχεια, Αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή, τους καταδίωξαν και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Στο άκουσμα των πυρών, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος είχε μετέβη τότε στο σημείο, για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και ήρθε αντιμέτωπος με τους αδίστακτους ληστές, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου, μιλώντας σπαστά ελληνικά και του πήραν το αυτοκίνητο, στην περιοχή της Εκάλης και συγκεκριμένα στη γωνία της Λεωφ. Θησέως με την οδό Αντιγόνης.

Οι Αστυνομικοί που ήδη βρίσκονταν στην περιοχή, ενισχυόμενοι και από άλλες κινητές μονάδες, άρχισαν την καταδίωξη, καταφέρνοντας να εγκλωβίσουν την τετραμελή σπείρα, ύστερα από λίγο.

Σημειώθηκε νέα ανταλλαγή πυροβολισμών γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής, ενώ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, περιπολικό προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, στο τέρμα της Λεωφ. Κρυονερίου για να ανακόψουν την πορεία των ληστών.

Το όχημα έπεσε μέσα σ’ ένα ρέμα, με το πίσω μέρος του να είναι διάτρητο από τις σφαίρες των αστυνομικών που καταδίωκαν τους δράστες.

Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίστηκε, με τους δράστες να έχουν εγκλωβιστεί στο ρέμα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πεζοί. Κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών είχε τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Την εμπειρία που είχε ζήσει τότε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, την είχε περιγράψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής του στην τηλεόραση της Ζούγκλας:

Θυμίζουμε πως πάνω από έναν τόνο κάνναβης κατάσχεσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης καλλιέργειας και διακίνησης σε Αττική και Αρκαδία. Η ποσότητα της κατασχεμένης κάνναβης ξεπερνά τον 1 τόνο, ενώ κατασχέθηκαν επίσης και 1.640 δενδρύλλια κάνναβης, εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένης φυτείας, και όπλα, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν 6 άτομα. Τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζαν από τα ναρκωτικά αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ.