Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, το οποίο διοργάνωνε συστηματικά τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη δύο μελών που λειτουργούσαν ως «τηλεφωνητές», ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα για παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ, έχοντας αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου.

Για να καλύπτουν τα ίχνη τους, τα μέλη της σπείρας άλλαζαν συνεχώς τις τηλεφωνικές συνδέσεις, τις συσκευές αλλά και την έδρα του «τηλεφωνικού κέντρου». Κατά την έφοδο των αστυνομικών αποκαλύφθηκε μια πρωτότυπη παγίδα: ένας ειδικός σωλήνας που συνδεόταν απευθείας με την αποχέτευση του κτιρίου, σχεδιασμένος για την ακαριαία απόρριψη των κινητών τηλεφώνων σε περίπτωση ελέγχου.

Από την έρευνα κατασχέθηκαν εννέα κινητά, κάρτες SIM, τιμαλφή και 6.500 ευρώ σε μετρητά.

Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή της ομάδας σε τέσσερις υποθέσεις, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του Αυγούστου του 2026 στη Βορειοανατολική Αττική, όπου η λεία αγγίζει τις 150.000 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση της έκτασης της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.

Η δομή της οργάνωσης ήταν ιδιαίτερα οργανωμένη, με σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ διευθυντικών στελεχών, τηλεφωνητών και εισπρακτόρων. Οι συλληφθέντες εντόπιζαν τα θύματά τους μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και πραγματοποιούσαν καθημερινά δεκάδες κλήσεις, υποκρινόμενοι ψευδώς τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Με προσχήματα, όπως η υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, η ανάγκη δήλωσης εισοδημάτων στην εφορία ή η ασφάλιση τιμαλφών, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν μετρητά και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε προσβάσιμα σημεία εντός ή εκτός των σπιτιών τους.

Αμέσως μετά, οι «εισπράκτορες» παραλάμβαναν τα αντικείμενα ή τα αφαιρούσαν κρυφά, επικαλούμενοι την ανάγκη καταμέτρησης.