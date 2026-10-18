Έξι Ρομά με ορμητήριο τα Μέγαρα για 11 μήνες έκλεβαν σπίτια, προσποιούνταν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και τους αστυνομικούς και άρπαζαν ακόμα και καταλύτες. Κατηγορούνται για 78 απάτες και κλοπές, με τη δράση τους να σταματά πριν από λίγες ημέρες.

Η λεία τους ήταν 380.000 ευρώ με τους τρεις να οδηγούνται ήδη στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, και με τις Αρχές να καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν με δράστες που ήταν «επαγγελματίες» στις κλοπές.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση τους. Στο πρώτο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ένας από τους δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να χτυπά το κουδούνι του σπιτιού που έχει στοχοποιήσει.

Το επίμαχο βίντεο:

Απομακρύνεται γρήγορα με έναν και μόνο σκοπό, να διαπιστώσει ότι το σπίτι δεν έχει ένοικο, προκειμένου να εισβάλλει μαζί με τους συνεργούς του.

Στο δεύτερο βίντεο, οι δράστες αφού σπάνε διάφορα αντικείμενα μπαίνουν στο σπίτι που θέλουν να κλέψουν, και ενώ χτυπά ο συναγερμός, τον οποίο και προσπαθούν να καταστρέψουν.

Βίντεο με τους δράστες να σπάνε αντικείμενα, ενώ χτυπά ο συναγερμός του σπιτιού:

Είναι τέσσερις άντρες με καλυμμένα και πάλι τα χαρακτηριστικά τους, οι οποίοι αδιαφορώντας για τους περαστικούς, μπαίνουν σαν κύριοι από την μπαλκονόπορτα.

Ο μισός ποινικός κώδικας στην πλάτη των έξι Ρομά

Οι έξι Ρομά είναι αντιμέτωποι με οκτώ σοβαρές κατηγορίες μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απάτη, ληστεία κατά συναυτουργία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στις κλοπές χρησιμοποιούσαν ακριβά αυτοκίνητα, ενώ μπαινοβγαίνουν στη φυλακή για παρόμοια αδικήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός κατηγορούμενου Ρομά.

Απασχολεί τις Αρχές εδώ και 16 χρόνια, από το 2010 με δικογραφία για ληστεία. Έχει πάνω από δέκα δικογραφίες, ακόμα και για αρπαγή ανηλίκου, ενώ στις 6 Μαρτίου του 2026 σχηματίστηκε και πάλι δικογραφία σε βάρος του για ληστεία.

Όλοι τους δείχνουν αμετανόητοι, με τις Αρχές να επισημαίνουν «οι περιοριστικοί όροι που τους έχουν επιβληθεί δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στη διάπραξη και νέων έκνομων ενεργειών».

Μάλιστα οι κατηγορούμενοι δείχνουν να εξελίσσονται με το πέρασμα των χρόνων και να επιδιώκουν συνεργασίες για την τέλεση των πράξεων προκειμένου να μειώσουν τις πιθανότητες ανακάλυψης της δράσης τους. Επιπλέον προβαίνουν στην τέλεση ληστειών αδιαφορώντας για το υπέρτατο αγαθό της ζωής.