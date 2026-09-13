Με λαμπρότητα, κατάνυξη και ένα θεαματικό υπερθέαμα αναβίωσε το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στις Σπέτσες, το ιστορικό έθιμο της «Αρμάτας», τιμώντας την 204η επέτειο της Ναυμαχίας των Σπετσών, της 8ης Σεπτεμβρίου 1822.

Χιλιάδες Έλληνες και ξένοι επισκέπτες κατέκλυσαν το Παλαιό Λιμάνι και την προκυμαία της Ντάπιας, παρακολουθώντας εντυπωσιασμένοι την αναπαράσταση της πυρπόλησης της οθωμανικής ναυαρχίδας.

Η φετινή διοργάνωση συνδύασε την παραδοσιακή καύση του ομοιώματος με εντυπωσιακά σόου από drones, φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και επιβλητική μουσική υπόκρουση, κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη του ακριτικού νησιού της Μπουμπουλίνας.

8 Σεπτεμβρίου 1822: Το ιστορικό χρονικό της Ναυμαχίας των Σπετσών

Πίσω από το φαντασμαγορικό θέαμα κρύβεται η ιστορική μνήμη μιας από τις κρισιμότερες καμπές του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Τον Σεπτέμβριο του 1822, ο πολυπληθής οθωμανικός στόλος επιχείρησε να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να κινηθεί προς το Ναύπλιο, με σκοπό τον ανεφοδιασμό των πολιορκημένων Τούρκων. Απέναντί του ορθώθηκαν τα ναυτικά μέτωπα των Σπετσών, της Ύδρας και των Ψαρών, με γενικό διοικητή τον Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη.

Η ναυμαχία υπήρξε σφοδρή. Η καμπή της σύγκρουσης ήρθε με την ηρωική πράξη του Σπετσιώτη πυρπολητή Κοσμά Μπαρμπάτση. Ο Μπαρμπάτσης όρμησε με αυταπάρνηση με το πυρπολικό του προς το κέντρο της εχθρικής παράταξης, στοχεύοντας απευθείας την οθωμανική ναυαρχίδα. Η επιθετική αυτή ενέργεια προκάλεσε πανικό στον τουρκικό στόλο, αναγκάζοντάς τον σε άτακτη υποχώρηση και ματαιώνοντας οριστικά τον ανεφοδιασμό του Ναυπλίου.

Η Παναγία η Αρμάτα και η κληρονομιά της Μπουμπουλίνας

Η τοπική παράδοση των Σπετσών συνδέει τη μεγάλη νίκη με τη θαυματουργή παρέμβαση της Παναγίας, καθώς η ναυμαχία διεξήχθη την ημέρα που η Εκκλησία τιμά το Γενέσιο της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου). Σε ανάμνηση του γεγονότος, οι Σπετσιώτες έχτισαν το ιστορικό εκκλησάκι της Παναγίας της Αρμάτας στο Παλαιό Λιμάνι.

Παράλληλα, πάνω από τις εκδηλώσεις δεσπόζει πάντοτε η μορφή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Το αρχοντικό της, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως μουσείο, αποτελεί ζωντανή υπόμνηση της γυναίκας-συμβόλου που διέθεσε την περιουσία, τα πλοία και την ίδια της τη ζωή στον εθνικό Αγώνα, σφραγίζοντας την ταυτότητα του νησιού.



