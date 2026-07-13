Σοβαρό ατύχημα που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών και του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια λουόμενη -η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής- χτυπήθηκε εξαιρετικά σοβαρά στα κάτω άκρα από την προπέλα ενός διερχόμενου σκάφους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η κινητοποίηση για τη διακομιδή

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά της. Το zougla.gr επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρώην δήμαρχο Σπετσών, Βασίλη Καρδιασμένο, ο οποίος μας επιβεβαίωσε ότι η άτυχη τουρίστρια μεταφέρεται αυτή την ώρα εσπευσμένα με πλωτό μέσο απέναντι στην Κόστα.

Εκεί αναμένεται να παραληφθεί άμεσα από ασθενοφόρο ώστε να οδηγηθεί στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες και τη σταθεροποίηση της κατάστασής της. Ωστόσο, εξαιτίας της μεγάλης σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η επόμενη μεταφορά της, προκειμένου να εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά της, ενώ παραμένει άγνωστο αν έχει εντοπιστεί το σκάφος που εμπλέκεται στο ατύχημα. Την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Σπετσών

Πηγή: argolikeseidhseis.gr