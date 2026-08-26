Ο μικρός «Αλέξης», ένα αρσενικό νεογέννητο φωκάκι που για τρεις ημέρες περιπλανιόταν στις ακτές των Σπετσών, βρίσκεται πλέον στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm.

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, MOm, που δραστηριοποιείται στην προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας μέσα από την προστασία της μεσογειακής φώκιας, ανέφερε πως ο «Αλέξης» είναι το πρώτο «ορφανό» νεογέννητο της χρονιάς που τέθηκε υπό την προστασία του.

Βίντεο από την διάσωση του μικρού «Αλέξη»:

Η εικόνα του μικρού ζώου να περιπλανιέται και να αναζητά τη μητέρα του προκάλεσε έντονη ανησυχία στο νησί.

Χρειάστηκαν τρεις ημέρες παρακολούθησης, συνεργασίας και συνεχούς επικοινωνίας με τους ειδικούς για να διασωθεί το φωκάκι.

Η «SCFA Animal Clinic» σε ανάρτησή της στο Facebook τόνισε πως «ένα μήνυμα που αξίζει να μείνει είναι:

Ένα άγριο ζώο δεν είναι θέαμα. Η περιέργειά μας δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ηρεμία και την ασφάλειά του. Κάποιες φορές, το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι απλώς να κρατήσουμε απόσταση». Στη συνέχεια προσέθεσε ότι «ευχαριστούμε τη MOm το Λιμεναρχείο Σπετσών την Alpha Lines και την κτηνίατρο μας Thalia Lazaridi που ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας».