Στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι Αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών για την πρόκληση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αμαρίου και συνεχίζει να καίει αδιάκοπα από το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι σήμερα, έχοντας αποτεφρώσει μεγάλο μέρος από το Κουρταλιώτικο φαράγγι και το 80% από το σπάνιο φοινικόδασος στην Πρέβελη, καθώς και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην γύρω περιοχή.

Στη μάχη με τις φλόγες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες ενώ κάτοικοι και τουρίστες δεκάδων οικισμών αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από θαλάσσης για να φύγουν μακριά από το μέτωπο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από υποδομές του δικτύου ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ξύλινους στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης έξω από την Κρύα Βρύση, που έκαναν ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους και προκάλεσαν σπινθήρες. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν εντοπίστηκε. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η «Ζούγκλα» έχει προειδοποιήσει εγκαίρως για τις ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ και τα ασυντήρητα δίκτυα, που κατακαίνε την Ελλάδα.

Συνδυασμός φωτιάς και ισχυρών ανέμων

Η φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο συνέχισε το καταστροφικό της έργο στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού και, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών και τουριστικών περιοχών μέσω του 112.

Οι φλόγες κινήθηκαν την νύχτα προς τον ορεινό όγκο, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παρέμεινε η κατάσταση στις περιοχές Αγίας Παρασκευής, Λιγκρών και Τριόπετρας, όπου οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με επίγειες δυνάμεις από διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς η κόπωση των πυροσβεστών που επιχειρούν αδιάκοπα από το πρωί της Τετάρτης είναι πλέον εμφανής.

Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο.

Πυροσβεστικό έργο προσφέρουν παράλληλα πολλοί κάτοικοι των χωριών και εθελοντές, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου και νότιων δήμων του Ηρακλείου μαζί με μηχανήματα έργου συνεισφέρουν στον αγώνα ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος.

Ακολουθούν βίντεο με το φοινικόδασος της Πρέβελης στο Ρέθυμνο να καίγεται:

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθηκών κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους διά θαλάσσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ.

Στους 59 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ατόμων που απεγκλωβίστηκαν διά θαλάσσης από την περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, καθώς πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση απομάκρυνσης επιπλέον οκτώ ατόμων, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι οκτώ εγκλωβισμένοι παρελήφθησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δεύτερη νύχτα αγωνίας στην Κρήτη

Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωση τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει σε κατοικίες του χωριού, μέχρι τα εναέρια μέσα να μπουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.

Στον Αθερινόλακο Σητείας η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπυρώσεις.

Τεράστιες οι καταστροφές στο Ρέθυμνο

Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου. Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.

Βίντεο από drone δείχνει το μέγεθος της πυρκαγιάς:

Βίντεο από drones στον Ασώματο Ρεθύμνου, δείχνει τους καπνούς να ακολουθούν το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής και αποτυπώνει το τεράστιο μέγεθος της φωτιάς: