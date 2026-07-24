Η προμηθεύτρια εταιρεία TEXAN ανακοίνωσε ότι διακόπτει οριστικά την τεχνική υποστήριξη στα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σταματά την συλλογή των υλικών, την ηλεκτροδότηση αλλά και την καταβολή του ανταποδοτικού αντιτίμου προς τους πολίτες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αιφνιδιαστική έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. στα γραφεία της εταιρείας κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η δικαστική έρευνα εστιάζει σε πιθανή αθέμιτη επιρροή, «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς και υπερκοστολογήσεις, με το κόστος ανά οικίσκο να φτάνει τις 300.000 ευρώ, την ώρα που ο ΕΣΔΝΑ ζητά εκτάκτως από τους δήμους να αναλάβουν τη λειτουργία τους.

Η ΤΕΧΑΝ «τραβάει την πρίζα» – Τι αλλάζει για τους πολίτες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, η οποία είχε αναλάβει την προμήθεια και τη συντήρηση των οικίσκων, απέστειλε επιστολή στον ΕΣΔΝΑ ενημερώνοντας ότι από τις 15 Ιουλίου παύει κάθε δραστηριότητα υποστήριξης.

Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης περιλαμβάνουν:

Διακοπή συλλογής: Η εταιρεία σταματά τη περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, μια διαδικασία που εκτελούσε αδιάλειπτα από το 2020.

Η εταιρεία σταματά τη περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, μια διαδικασία που εκτελούσε αδιάλειπτα από το 2020. Διακοπή ρεύματος: Σταματά η ηλεκτροδότηση σε όσα σπιτάκια η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικά της ρολόγια παροχής.

Σταματά η ηλεκτροδότηση σε όσα σπιτάκια η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικά της ρολόγια παροχής. Τέλος στο ανταποδοτικό αντίτιμο: Αναστέλλεται η καταβολή του 1 ευρώ για κάθε 33 πλαστικές φιάλες που επέστρεφαν οι πολίτες.

Μετά από αυτό, ο ΕΣΔΝΑ απέστειλε κατεπείγον έγγραφο προς τους δήμους-μέλη του στις 17 Ιουλίου, ζητώντας τους να αναλάβουν προσωρινά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα: «Παρακαλούνται οι δήμοι να μην απομακρύνουν ή αποξηλώσουν τα Σπιτάκια».

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η απόφαση της εταιρείας να αποσυρθεί ήρθε αμέσως μετά την αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Η έφοδος διατάχθηκε από τις Ευρωπαίες Εισαγγελείς, Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου, με στόχο:

Την κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας. Την εξέταση των συμβάσεων πώλησης με την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου και Κρήτης. Την κατάσχεση των συμβάσεων της TEXAN με εταιρείες επικοινωνίας, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενης αθέμιτης επιρροής για την ανάθεση του έργου.

Στην έρευνα στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου συμμετείχαν και πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ενώ το σύνολο του υλικού εξετάζεται ήδη στα ευρωπαϊκά δικαστικά εργαστήρια.

Πόρισμα-καταπέλτης: 300.000 ευρώ για σπιτάκια των 66.000 ευρώ

Η δικαστική παρέμβαση πυροδοτήθηκε από το επίσημο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, το οποίο αποκάλυψε υπερκοστολογήσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το 2020, υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός για την προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι, για κάθε μεμονωμένο «σπιτάκι» καταβλήθηκε το αστρονομικό ποσό των 300.000 ευρώ, τη στιγμή που η πραγματική αξία του στην ελεύθερη αγορά κοστολογείται μόλις στις 66.000 ευρώ.