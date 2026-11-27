Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Ο γνωστός εκδότης, Γιάννης Κουρτάκης, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος και ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», Παύλος Ραβάνης μετά τις ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήραν τον δρόμο του Ανακριτή όπου και θα απολογηθούν.

Βίντεο από την μεταφορά των συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους τέσσερις συλληφθέντες

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση των σπιτιών της ανακύκλωσης.

Κατά περίπτωση οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης έχει ένας εκ των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ ενώ σε βάρος του Γιάννη Κουρτάκη ασκήθηκε η συγκρότηση, η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι δεσμεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι τραπεζικοί λογαριασμοί και κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Εικόνες από τη στιγμή που οι τέσσερις συλληφθέντες βγήκαν από το κτήριο της Ευρωπαϊκης Εισαγγελίας:

Το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Κουρτάκη, τους αδελφούς Μούργου και τον Ραβάνη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Πιο συγκεκριμένα, με διάταξη της 26ης Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς αποφάσισαν να δεσμεύσουν για εννέα μήνες τις περιουσίες του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου, ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ, καθώς και του Παύλου Ραβάνη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο της διάταξης, οι εισαγγελικές αρχές καταγράφουν μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από εταιρείες του χώρου της ανακύκλωσης προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως στο μικροσκόπιο έχει μπει η εταιρεία GK Διαχείριση Ακινήτων.

Η απόφαση των Εισαγγελέων αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά στοιχεία, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θυρίδες, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, οι εισαγγελικές αρχές καταγράφουν μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από εταιρείες του χώρου της ανακύκλωσης προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.

Η ποινική δικογραφία αναφέρεται σε μια φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα, με αφετηρία τουλάχιστον τις αρχές του 2020. Όσον αφορά στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων: Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν συνολικά 16.298.095 ευρώ σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη. Οι μεταφορές αυτές έγιναν κατά το διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου του 2022 έως τις 13 Ιουνίου του 2025.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές σημειώνουν ότι, σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι μεταφορές προς τις συγκεκριμένες εταιρείες ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.

Αυτά τα ποσά βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, όσον αφορά στην προέλευση, στον σκοπό αλλά και την οικονομική τους διαδρομή. Πιο συγκεκριμένα η εισαγγελική διάταξη εξετάζει και εάν μέρος του φερόμενου παράνομου οικονομικού οφέλους διοχετεύθηκε σε εταιρείες συμφερόντων του εκδότη, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση της επιχειρηματικής εικόνας των εταιρειών ανακύκλωσης, αλλά και για τη δημιουργία αρνητικής δημοσιότητας και κλίματος εκφοβισμού σε βάρος υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές επιδιώξεις.

Εξετάζεται επίσης εάν εταιρείες που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες τελούσαν στην πραγματικότητα υπό κοινό έλεγχο και συνδιαχείριση, δημιουργώντας μία ενιαία οικονομική μονάδα.

Τέλος εξετάζεται η χρήση εταιρειών του εκδοτικού και επικοινωνιακού χώρου και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με τη μεταφορά χρημάτων και την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών επιδιώξεων.

Η διάταξη της EPPO:

Το χρονικό των συλλήψεων

Κατόπιν παραγγελίας των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ελένης Σίσκου και Ευγενίας Κυβέλου, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προχώρησε χθες στη σύλληψη των τεσσάρων, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και του ξεπλύματος χρήματος, για υπόθεση που αφορά κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όπως αποκάλυψε η «Ζούγκλα», ο Γιάννης Κουρτάκης βρέθηκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καθώς το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, έγινε έφοδος στο γραφείο του και συνελήφθη. Επισημαίνεται ότι συνήγορος υπεράσπισης του εκδότη είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Μάκης Βορίδης.

Στο σκέλος που αφορά τον Γιάννη Κουρτάκη, οι Αρχές εξετάζουν από τον περασμένο Ιούνιο την ΤΕΧΑΝ και εταιρείες επικοινωνίας στο πλαίσιο διερεύνησης αθέμιτης επιρροής και ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας στον ΣΚΑΪ, φέρεται να ασκούνταν πιέσεις σε αυτοδιοικητικούς παράγοντες και δήμους —μέσω απειλής αρνητικών ή δυσφημιστικών δημοσιευμάτων— ώστε να επιλέγουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό από την ΤΕΧΑΝ με κοινοτικά κονδύλια, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους ή προμήθειας.

Κάποιοι δηλαδή, έστησαν μηχανισμό πίεσης στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τους ανάγκαζαν -με απειλές για δυσφήμιση αν δεν συνεργαστούν- να παίρνουν τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης. Έτσι, τα κοινοτικά κονδύλια εξανεμίστηκαν σε υπερκοστολογημένα «Σπιτάκια» που μοιράστηκαν σε Δήμους, σε όλη την Ελλάδα.

Έρευνες και στον ΕΔΣΝΑ

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο τμήμα Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής), στην οικία του πρώην γενικού γραμματέα ΕΣΠΑ Γιώργου Ζερβού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ελέγχους και στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στο πόρισμα που εξέδωσε το 2025 η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), το οποίο κατέδειξε εμμέσως πλην σαφώς ότι ο διαγωνισμός ήταν «στημένος», εστιάζοντας σε τρία βασικά ευρήματα:

Φωτογραφικές προδιαγραφές: Οι τεχνικοί όροι φέρεται να είχαν διαμορφωθεί ώστε να καλύπτονται αποκλειστικά από τα πολυκέντρα της ΤΕΧΑΝ.

Οι τεχνικοί όροι φέρεται να είχαν διαμορφωθεί ώστε να καλύπτονται αποκλειστικά από τα πολυκέντρα της ΤΕΧΑΝ. Εικονικός ανταγωνισμός : Στη διαδικασία συμμετείχαν η ΤΕΧΑΝ και η μητρική της εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ — τυπικά δύο συμμετοχές, αλλά στην πράξη μία.

: Στη διαδικασία συμμετείχαν η ΤΕΧΑΝ και η μητρική της εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ — τυπικά δύο συμμετοχές, αλλά στην πράξη μία. Υπερκοστολόγηση: Κάθε μονάδα αγοράστηκε περίπου προς 300.000 ευρώ, τη στιγμή που από έρευνα αγοράς της Επιτροπής προέκυψε ότι αντίστοιχα συστήματα διατίθεντο ακόμη και προς 60.000 ευρώ.

Η έρευνα για αθέμιτη επιρροή και η απάντηση Κουρτάκη

Τον περασμένο Ιούνιο, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχε προχωρήσει σε εφόδους στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Ασπρόπυργο και Παλλήνη, κατάσχοντας έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια που αναλύθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίες εισαγγελείς συγκέντρωσαν καταθέσεις μαρτύρων για τον ρόλο τόσο των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ όσο και του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη.

Ο εκδότης φέρεται να ασκούσε πιέσεις σε εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης για την προμήθεια των σπιτιών ανακύκλωσης —με στοχοποίηση μέσω αρνητικών δημοσιευμάτων για όσους αντιδρούσαν— αποκομίζοντας, κατά τις Αρχές, και οικονομικά οφέλη.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουρτάκης απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως δεν έχει τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση και ουδέποτε έπεισε κανέναν να βλάψει τα συμφέροντα της ΕΕ. «Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Επέκταση της έρευνας στο σύστημα ανακύκλωσης

Η σύλληψη του επικεφαλής της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης καταδεικνύει ότι η έρευνα υπερβαίνει πλέον το σκέλος των προμηθειών από δήμους και περιφέρειες και αγγίζει το ίδιο το σύστημα ανακύκλωσης, με συνδετικό κρίκο την ΤΕΧΑΝ.

Την ίδια ώρα, η Ανταποδοτική Ανακύκλωση φέρεται να διερευνά την έξοδό της από τον κλάδο, με τον ΕΟΑΝ να έχει ενημερωθεί, κατά την έγκριση του νέου συστήματος επιστροφής-εγγύησης (DRS Hellas), για συζητήσεις απορρόφησης των μηχανημάτων της από το νέο σχήμα. Οι συλλήψεις των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ δημιουργούν πλέον ερωτήματα και για τους διαγωνισμούς εξοπλισμού του DRS Hellas, καθώς η εταιρεία έχει επικρατήσει σε δύο από αυτούς. Παρότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα χρηματοδοτούνται με ιδιωτικούς πόρους των παραγωγών (εταιρείες ποτών, αναψυκτικών και σούπερ μάρκετ) και όχι με ευρωπαϊκά κονδύλια, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του κατά πόσο επηρεάζεται η νομιμότητα των συμβάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρήκε… διαφορά 234.000 ευρώ σε κάθε οικίσκο

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά την υπόθεση από το 2025, εξετάζοντας πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων που διατέθηκαν για προγράμματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Το περασμένο καλοκαίρι (2026) είχαν προηγηθεί έφοδοι σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Texan, των αδελφών Μούργου στη Δάφνη, την Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο —με τη συμμετοχή και επιθεωρητών Περιβάλλοντος— με αντικείμενο τις συμβάσεις πώλησης των πολυκέντρων Ανακύκλωσης, ψηφιακά αρχεία, καθώς και συμφωνίες της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

Κεντρικό σημείο της δικογραφίας αποτελούν οι τιμές προμήθειας. Σύμφωνα με πόρισμα που περιλαμβάνεται στον φάκελο της υπόθεσης, για κάθε «σπιτάκι ανακύκλωσης» καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ, που επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α., τη στιγμή που η εκτιμώμενη αξία του στην ελεύθερη αγορά ανερχόταν σε 66.000 ευρώ, διαμορφώνοντας μια διαφορά της τάξης των 234.000 ευρώ ανά μονάδα.

Από την πλευρά της, η ΤΕΧΑΝ αμφισβητεί τη συγκεκριμένη σύγκριση, υποστηρίζοντας ότι στους σχετικούς διαγωνισμούς είχαν υποβληθεί ανταγωνιστικές προσφορές υψηλότερων ποσών, ενώ επικαλείται και απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σπιτάκια… από χρυσάφι: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής 365.180 ευρώ

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», αναφέρει το ποσό των 365.180 ευρώ για ένα σπίτι ανακύκλωσης, όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται στις 60.000 ευρώ.

Η διακοπή λειτουργίας και το τέλος του ανταποδοτικού αντιτίμου

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουλίου 2026 η ΤΕΧΑΝ ενημέρωσε την Περιφέρεια για τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και της εξαργύρωσης των κουπονιών ανταποδοτικού αντιτίμου — ένα σύστημα που προέβλεπε την καταβολή 1 ευρώ για κάθε 33 συσκευασίες που παραδίδονταν προς ανακύκλωση. Η εταιρεία υποστήριξε ότι η σχετική συμφωνία κάλυπτε αποκλειστικά το πρώτο έτος λειτουργίας, δηλαδή το 2023.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο ΕΔΣΝΑ κάλεσε τους δήμους να αναλάβουν τη λειτουργία των πολυκέντρων και να διατηρήσουν τον εξοπλισμό στη θέση του, εισηγούμενος τη συνέχιση της λειτουργίας τους χωρίς την παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου.