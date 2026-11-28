Από τις υποψίες του 2020 φτάσαμε πριν δύο ημέρες στην είδηση βόμβα με τις τέσσερις συλλήψεις για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Βαρύτατες είναι οι ποινικές διώξεις που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον γνωστό εκδότη, Γιάννη Κουρτάκη, στους ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, τους αδερφούς Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, αλλά και στον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», Παύλο Ραβάνη.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την τεράστια απάτη τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Από τις υποψίες στις συλλήψεις

Πριν από έξι χρόνια, πίσω στο 2020 έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού για τα περίφημα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» από όπου ξεκίνησαν όλα. Τρία χρόνια αργότερα, το 2023, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εντόπισε παρατυπίες στον διαγωνισμό ενώ η πρώην Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας το 2025.

Στη συνέχεια πριν από τέσσερις μήνες, η TEXAN ανακοίνωσε πως σταματά να υποστηρίζει τη λειτουργία των μονάδων ανακύκλωσης, αφού είχε ξεκινήσει η έρευνα και τελικά φτάσαμε στις συλλήψεις. Συγκεκριμένα, η έρευνα των ευρωπαϊκών εισαγγελικών Αρχών ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, όμως στη πολυσέλιδη διάταξη της EPPO, η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει από το 2023 για περισσότερα από 300 «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» που είχαν διατεθεί σε Αττική και Πελοπόννησο για μειωμένη αποδοτικότητα και με κόστος πενταπλάσιο της τιμής αγοράς τους.

Στις 8 Μαρτίου του 2023, η Κομισιόν αποφάσισε να παγώσει τους πόρους για την προμήθεια των σπιτιών ανακύκλωσης μέχρι η χώρας να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αναλογία κόστους και απόδοσης. Στις 5 Μάιου του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε επιστολή στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου με κύριο αίτημα τον έλεγχο για τις προμήθειες.

Τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2026, έπειτα από παραγγελία της EPPO, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησε έφοδο στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ και από εκεί κατασχέθηκαν έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο ΕΣΔΝΑ κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας των αδερφών Μούργου, διεκδικώντας την επιστροή 29.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών ή την καταβολή της εμπορικής τους αξίας, η οποία υπολογιζόταν στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τελικά, πριν από δύο ημέρες, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου του 2026, οι Αρχές προχώρησαν στις τέσσερις συλλήψεις που ήδη γνωρίζουμε και πλέον περιμένουμε οι κατηγορούμενοι να δώσουν εξηγήσεις.

Το διαβιβαστικό της EPPO

Το διαβιβαστικό της EPPO, το οποίο αποτελείται από 118 σελίδες, αφορά την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τεσσάρων προσώπων και τη διαβίβαση της δικογραφίας στην 26η Ανακρίτρια Πλημμελειοδικών Αθηνών για τη λήψη των απολογιών τους. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε στις 25/7/2024, εστιάζει σε εκτεταμένο κύκλωμα υπερκοστολογημένων και μη επιλέξιμων συμβάσεων προμήθειας «πολυκέντρων ανακύκλωσης» με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

Πέραν όσων ήδη γνωρίζουμε στο διαβιβαστικό αναφέρονται και τα ονόματα δύο υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πρόκειται για τον Αδώνι Γεωργιάδη, ο οποίος το 2022 ανέλαβε να απαντήσει στην Επίτροπο της Κομισιόν για τις διαπιστώσεις της για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης και για τον Γιώργο Γεραπετρίτη, του οποίου η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Αθανασίου Γεραπετρίτη και Συνεργατών», ενεπλάκη σε γνωμοδότηση επί της ουσίας -και με απευθείας ανάθεση- για τη νομιμότητα της ΤΕΧΑΝ, η οποία ήταν ήδη πελάτης του ιδίου δικηγορικού γραφείου.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε δικηγορική αναστολή από το 2019 μεν, αλλά η εταιρεία στην οποία συμμετείχε ως συνιδρυτής, εξακολουθεί και λειτουργεί με την ίδια ακριβώς επωνυμία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε απαντήσει στην Επίτροπο Φερέιρα, αποδεχόμενος ότι κάτι δεν πάει καλά, προτείνοντας παράλληλα να ανατεθεί σε ειδικούς γνωμοδότες το νομικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος των περιπτέρων ανακύκλωσης. Από την άλλη, για τη νομιμότητα της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, πρωταγωνιστής στην υπόθεση αναφορικά με το αν και κατά πόσο δύναται νομικά να κατεβαίνει σε διαγωνισμούς με μία επί της ουσίας θυγατρική της εταιρεία, ρόλο γνωμοδότη αναλαμβάνει το γραφείο Αθανασίου Γεραπετρίτη και Συνεργατών.

Ο πυρήνας της υπόθεσης

Σύμφωνα με το πόρισμα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, μεθοδεύτηκε η παράνομη ανάθεση στην ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. της προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης, από τρεις Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), μέσω του συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής):

Φορέας (ΦΟΔΣΑ) Αριθμός Πολυκέντρων Βασικά Ευρήματα Διαδικασίας ΕΔΣΝΑ (Αττική) 130 (90 + 40 προαίρεση) Ένταξη ενεργής συμφωνίας-πλαίσιο του 2021. Η μελέτη συντάχθηκε μετά την έγκριση των όρων της διακήρυξης. Άσκηση προαίρεσης για 40 επιπλέον μονάδες χωρίς γνωμοδότηση και χωρίς προγραμματικές συμβάσεις. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 58 Προϋπολογισμός 17,4 εκατ. € (+ΦΠΑ). Μοναδική παραδεκτή προσφορά η ΤΕΧΑΝ (αποκλείστηκε η TOMRA). ΕΣΔΑΚ (Κρήτη) 60 Προϋπολογισμός 17,67 εκατ. € (+ΦΠΑ). Απορρίφθηκε η TOMRA και κατακυρώθηκε στην ΤΕΧΑΝ παρότι βρισκόταν σε αναστολή στο ΓΕΜΗ (μη δημοσίευση ισολογισμών 2015–2021).

Τα κεντρικά ευρήματα των ελέγχων συνοψίζονται στα εξής:

Μη επιλεξιμότητα δαπανών: Το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτούσε αποκλειστικά υποδομές για λοιπά ανακυκλώσιμα απόβλητα εκτός συσκευασίας. Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές «φωτογράφιζαν» τα μηχανήματα τύπου RVM (Reverse Vending Machines) της ΤΕΧΑΝ/ENVIPCO, τα οποία δέχονται αποκλειστικά απόβλητα συσκευασίας (που υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού και χρηματοδοτούνται από τα ΣΣΕΔ).

Το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτούσε αποκλειστικά υποδομές για λοιπά ανακυκλώσιμα απόβλητα εκτός συσκευασίας. Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές «φωτογράφιζαν» τα μηχανήματα τύπου RVM (Reverse Vending Machines) της ΤΕΧΑΝ/ENVIPCO, τα οποία δέχονται αποκλειστικά απόβλητα συσκευασίας (που υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού και χρηματοδοτούνται από τα ΣΣΕΔ). Ακραία υπερκοστολόγηση: Κάθε πολυκέντρο κοστολογήθηκε περίπου 370.000–372.000 € (300.000 € + ΦΠΑ), ενώ η πραγματική αξία παρόμοιου εξοπλισμού στην αγορά εκτιμάται από την Κομισιόν σε 30.000–70.000 € (και από ελέγχους/διαγωνισμούς στην Ελλάδα σε 22.500–97.000 €). Οι έρευνες αγοράς των ΦΟΔΣΑ βασίστηκαν κυκλικά σε προσφορές των ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO (οι οποίες είχαν στενή εμπορική συνεργασία).

Κάθε πολυκέντρο κοστολογήθηκε περίπου 370.000–372.000 € (300.000 € + ΦΠΑ), ενώ η πραγματική αξία παρόμοιου εξοπλισμού στην αγορά εκτιμάται από την Κομισιόν σε 30.000–70.000 € (και από ελέγχους/διαγωνισμούς στην Ελλάδα σε 22.500–97.000 €). Οι έρευνες αγοράς των ΦΟΔΣΑ βασίστηκαν κυκλικά σε προσφορές των ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO (οι οποίες είχαν στενή εμπορική συνεργασία). Οικονομική ζημία και περικοπές: Η ΤΕΧΑΝ εισέπραξε συνολικά 87.756.542,29 € από το πρόγραμμα. Λόγω των παρατυπιών, η ΕΔΕΛ έχει ήδη επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις (περικοπές) ύψους 75.299.460,60 € επί αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 91,2 εκατ. €, ενώ 34 πολυκέντρα δεν είχαν τεθεί καν σε λειτουργία έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Η ΤΕΧΑΝ εισέπραξε συνολικά 87.756.542,29 € από το πρόγραμμα. Λόγω των παρατυπιών, η ΕΔΕΛ έχει ήδη επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις (περικοπές) ύψους 75.299.460,60 € επί αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 91,2 εκατ. €, ενώ 34 πολυκέντρα δεν είχαν τεθεί καν σε λειτουργία έως τον Φεβρουάριο του 2026. Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: Επισημαίνεται ότι 8 Δήμοι προμηθεύτηκαν από την ΤΕΧΑΝ επιπλέον 174 Γωνίες Ανακύκλωσης έναντι 66.988.520 € με αντίστοιχες τιμές (ανεβάζοντας το σύνολο των μηχανημάτων σε 422), υπόθεση η οποία διερευνάται χωριστά από την Εισαγγελία.

Συνδεδεμένα σχήματα, χρηματοροές και μηχανισμός εκφοβισμού

Η ανάλυση φορολογικών (myDATA) και τραπεζικών στοιχείων (περίοδος 01/2021–07/2026) ανέδειξε τη λειτουργία των ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. και Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. ως ενιαίας οικονομικής οντότητας υπό κοινό έλεγχο, με τη μία να αποτελεί βασικό πελάτη και προμηθευτή της άλλης (ανταλλαγή τιμολογίων ~19,6 εκατ. € και ~18,8 εκατ. € αντίστοιχα).

Κύκλωμα Leasing και DRS : Το κοινό σχήμα προμηθευόταν υπερτιμολογημένα μηχανήματα RVM μέσω συμβάσεων leasing (Εθνική Leasing, Attica Bank/CrediaBank), δεκάδες εκ των οποίων (50 μονάδες) παρέμεναν σε αποθήκες της ΤΕΧΑΝ/ENVIPCO, με στόχο την εξασφάλιση ρευστότητας και την ένταξή τους (82 μηχανήματα συνολικά) στο επιχειρησιακό σχέδιο της «DRS Hellas Α.Ε.» για το νέο σύστημα εγγυοδοσίας, το οποίο εγκρίθηκε από τον ΕΟΑΝ τον Νοέμβριο του 2026.

Το κοινό σχήμα προμηθευόταν υπερτιμολογημένα μηχανήματα RVM μέσω συμβάσεων leasing (Εθνική Leasing, Attica Bank/CrediaBank), δεκάδες εκ των οποίων (50 μονάδες) παρέμεναν σε αποθήκες της ΤΕΧΑΝ/ENVIPCO, με στόχο την εξασφάλιση ρευστότητας και την ένταξή τους (82 μηχανήματα συνολικά) στο επιχειρησιακό σχέδιο της «DRS Hellas Α.Ε.» για το νέο σύστημα εγγυοδοσίας, το οποίο εγκρίθηκε από τον ΕΟΑΝ τον Νοέμβριο του 2026. Μεταφορές κεφαλαίων στον όμιλο Κουρτάκη: Κατά το διάστημα 2021–2026, εταιρείες συμφερόντων Ι. Κουρτάκη εξέδωσαν παραστατικά συνολικής αξίας άνω των 21 εκατ. € προς τις ΤΕΧΑΝ (13,7 εκατ. €) και Ανταποδοτική Ανακύκλωση (7,4 εκατ. €), με πραγματικές τραπεζικές μεταφορές ύψους 19.011.680 € (12,18 εκατ. € από ΤΕΧΑΝ και 6,84 εκατ. € από Α.Α.). Η Εισαγγελία κρίνει ότι οι ροές αυτές δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές εμπορικές/διαφημιστικές συναλλαγές, αλλά συνιστούσαν μηχανισμό μεταφοράς και συγκάλυψης παράνομου οφέλους.

Κατά το διάστημα 2021–2026, εταιρείες συμφερόντων Ι. Κουρτάκη εξέδωσαν παραστατικά συνολικής αξίας άνω των 21 εκατ. € προς τις ΤΕΧΑΝ (13,7 εκατ. €) και Ανταποδοτική Ανακύκλωση (7,4 εκατ. €), με πραγματικές τραπεζικές μεταφορές ύψους 19.011.680 € (12,18 εκατ. € από ΤΕΧΑΝ και 6,84 εκατ. € από Α.Α.). Η Εισαγγελία κρίνει ότι οι ροές αυτές δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές εμπορικές/διαφημιστικές συναλλαγές, αλλά συνιστούσαν μηχανισμό μεταφοράς και συγκάλυψης παράνομου οφέλους. Ενορχηστρωμένη επίθεση σε υπαλλήλους του ΕΟΑΝ: Όταν οι αρμόδιες υπάλληλοι του ΕΟΑΝ εισηγήθηκαν αρνητικά (με 97σέλιδη έκθεση τον Νοέμβριο του 2020) για την ανανέωση της άδειας της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», εξαπολύθηκε συντονισμένη εκστρατεία δυσφημιστικών/συκοφαντικών δημοσιευμάτων από την εφημερίδα και την ιστοσελίδα «Παραπολιτικά» (υπό ψευδώνυμο συντάκτη, όπως κρίθηκε και από αστικά δικαστήρια), συνοδευόμενη από μηνύσεις και αιτήματα πειθαρχικού ελέγχου. Η πίεση αυτή οδήγησε στην απομάκρυνση των υπαλλήλων και στην έγκριση της άδειας της Α.Α. τον Φεβρουάριο του 2021, χωρίς έκτοτε να ελεγχθεί ουσιαστικά η λειτουργία της.

Οι έρευνες σε 15 σημεία

Πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον και επαγγελματικές έρευνες σε οικίες και γραφεία των κατηγορουμένων, στην έδρα της ENVIPCO HELLAS (Κορωπί), καθώς και σε οικίες και γραφεία δημοσίων λειτουργών και στελεχών φορέων των οποίων η τυχόν εμπλοκή τελεί υπό διερεύνηση:

Γεώργιος Σωτηρόπουλος (μέλος Δ.Σ. ΕΟΑΝ),

Νικόλαος Μαμαλούγκας (Προϊστάμενος ΕΥΔ),

Νικόλαος Χιωτάκης (πρώην Αντιπρόεδρος ΕΔΣΝΑ & διοίκηση ΕΟΑΝ),

Γεώργιος Ζερβός (πρώην Ειδικός/Γενικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΑ),

Θεόδωρος Ζαρμπούτης (ΕΔΣΝΑ)

Αλεξάνδρα-Σοφία Τόγια (Δ/νουσα Σύμβουλος ΕΟΑΝ).

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους τέσσερις κατηγορούμενους

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση των σπιτιών της ανακύκλωσης.

Κατά περίπτωση οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης έχει ένας εκ των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ ενώ σε βάρος του Γιάννη Κουρτάκη ασκήθηκαν οι διώξεις για συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τέλος, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι Γιάννης Κουρτάκης, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος, αλλά και ο Παύλος Ραβάνης θα περάσουν το «κατώφλι» της Ανακρίτριας για να απολογηθούν για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».