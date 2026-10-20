Σωτήρια αποδείχτηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για έναν άνδρα που παγιδεύτηκε στο φλεγόμενο σπίτι του στην περιοχή του Θεριανού, στον Δήμο Πατρέων, αργά τη νύχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo24, η πυρκαγιά πήρε ταχύτατα διαστάσεις, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με έξι άνδρες, οι οποίοι ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη για τον περιορισμό των φλογών.

Ερευνώντας το εσωτερικό της φλεγόμενης κατοικίας, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ένοικο ακινητοποιημένο και ανήμπορο να διαφύγει. Οι δυνάμεις τον απεγκλώβισαν άμεσα, μεταφέροντάς τον με ασφάλεια στην αυλή του σπιτιού.

Εκεί, διασώστες του ΕΚΑΒ του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, προτού τον παραλάβει ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.