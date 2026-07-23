Συμβολική διαμαρτυρία έκανε το πρωί της Πέμπτης 23/07 , το ελληνικό γραφείο της Greenpeace σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, με μήνυμα «Σπίτια Σάουνες – Πόλεις Καζάνια», αναδεικνύοντας τις αβίωτες συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια πολίτες κάθε καλοκαίρι, και ειδικά σε περιόδους καύσωνα, ακόμα και μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Ακτιβιστές φόρεσαν τις πετσέτες τους, σαν να ετοιμάζονται για σάουνα και σήκωσαν πλακάτ σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για την αφόρητη ζέστη που επικρατεί μέσα στα σπίτια της πόλης το καλοκαίρι.

Η διαμαρτυρία αυτή έρχεται να δώσει “φωνή” και εικόνα στα ανησυχητικά ευρήματα πρόσφατης έρευνας του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, σύμφωνα με την οποία τα νοικοκυριά της χώρας μετατρέπονται σε επικίνδυνες θερμικές παγίδες. Οι υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες και η αδυναμία των νοικοκυριών να καλύψουν το δυσβάσταχτο κόστος του κλιματισμού εγκλωβίζουν τις οικογένειες σε συνθήκες ασφυξίας, μετατρέποντας την παραμονή στο σπίτι σε δοκιμασία επιβίωσης.

«Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι ως μια προαναγγελθείσα κρίση επιβίωσης μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Η πλειονότητα των κτιρίων μας στην Ελλάδα είναι αμόνωτα και δεν μας προστατεύουν από τους καύσωνες, που γίνονται ολοένα πιο παρατεταμένοι και επικίνδυνοι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ως κανονικότητα το να ζούμε σε σπίτια-σάουνες, που καταπονούν τη φυσική και ψυχική μας υγεία. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων μας, όπως μας καλεί και η ΕΕ, ώστε όλοι οι πολίτες της χώρας να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και βιώσιμες κατοικίες – είναι πλέον ζήτημα υγείας και δικαιοσύνης.”, δήλωσε η Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Οι βασικές κατευθύνσεις που προωθεί η οργάνωση είναι:

– Η προώθηση ριζικών και ολοκληρωμένων ανακαινίσεων, όπως ριζικές ανακαινίσεις με έμφαση στο κέλυφος, ανακαινίσεις σε επίπεδο κτιρίου και όχι μεμονωμένων διαμερισμάτων, προώθηση και ουσιαστική εφαρμογή των διαβατηρίων ανακαίνισης.

– Η προτεραιοποίηση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, για παράδειγμα με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές με υψηλή θερμική επιβάρυνση και συνδυασμό κτιριακών και αστικών παρεμβάσεων για οικονομίες κλίμακας.

– Η ενίσχυση της συμμετοχής των πιο ευάλωτων ομάδων στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, όπως η εξασφάλιση πλήρους κάλυψης του κόστους για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και η αφαίρεση εμποδίων και τα ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή ενοικιαστών/τριών.

– Η προστασία από διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνθήκες υπερθέρμανσης.

– Τα άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους ενέργειας κατά τους κρίσιμους θερινούς μήνες.