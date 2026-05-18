Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται 19χρονος στρατιώτης, έπειτα από καταγγελίες δύο ανήλικων κοριτσιών για βιασμό σε νησί των Βορείων Σποράδων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του magnesia news, , οι δύο 16χρονες είχαν γνωρίσει τον νεαρό μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και το περασμένο Σάββατο συναντήθηκαν από κοντά. Αφού βγήκαν μαζί, στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι του 19χρονου, όπου σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι ανήλικες στους αστυνομικούς, σημειώθηκαν οι πράξεις που κατήγγειλαν.

Μετά την ενημέρωση της Αστυνομίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του και είχε μεταβεί στο νησί με άδεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 19χρονος μεταφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας 18/5, με σκάφος στον Κατηγιώργη και από εκεί αναμένεται να οδηγηθεί με περιπολικό στο Στρατοδικείο Λάρισας, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.