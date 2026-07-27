Μια ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να βιώσουν οι Σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν επίσκεψη στα Στρατηγεία της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας και του NRDC-GR στη Θεσσαλονίκη, με τη συνοδεία της Διοικήτριας της Σχολής, Ταξιάρχου Σοφίας Μοσχονά.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοικήτριας της Σχολής με τον Διοικητή των δύο Στρατηγείων, Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπούντλιακη, όπου τέθηκαν επί τάπητος οι προοπτικές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συνεργασιών και την περαιτέρω αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, οι σπουδαστές παρακολούθησαν αναλυτική παρουσίαση σχετικά με την οργανωτική δομή, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Στρατηγεία στο πλαίσιο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Η ενημέρωση προσέφερε στα στελέχη της Σχολής μια σφαιρική εικόνα για τη λειτουργία των διακλαδικών επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις της υγειονομικής υποστήριξης σε ένα σύγχρονο, πολυεθνικό αμυντικό περιβάλλον.