Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των στρατιωτικών και εκπαιδευτικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, αντιπροσωπεία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη γαλλική επικράτεια.

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου Προγράμματος Συνομιλιών που έχουν θεσπίσει οι δύο χώρες για το τρέχον έτος.

Πιο συγκεκριμένα η ελληνική αποστολή, η οποία αποτελούνταν από έξι σπουδαστές και έναν συνοδό αξιωματικό, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της περίφημης Εθνικής Σχολής Ενεργών Υπαξιωματικών της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, τα μέλη της ελληνικής ΣΜΥ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να γνωρίσουν από κοντά τα γαλλικά πρότυπα εκπαίδευσης και να επιβεβαιώσουν το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας και την κοινή στρατηγική αντίληψη που χαρακτηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις των δύο κρατών.

Η ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχε σε δραστηριότητες συνεκπαίδευσης με στελέχη και σπουδαστές της γαλλικής Σχολής. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπείες των αντίστοιχων Σχολών της Ισπανίας και της Ιταλίας, ενώ η εκπαίδευση περιέλαβε τακτικές ασκήσεις και δοκιμασίες στρατιωτικών δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες Σπουδαστές της ΣΜΥ απονεμήθηκε το διακριτικό «Commando Initiateur».

Σημειώνεται πως ο Αρχηγός του Επιτελείου του Γαλλικού Στρατού Ξηράς Στρατηγός Pierre Schill, συναντήθηκε με την ελληνική αντιπροσωπεία και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Σχολών.