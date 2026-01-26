Αυξάνεται το ύψος του προστίμου από τα 72 στα 100 ευρώ, για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται μια δέσμη ριζικών αλλαγών, οι οποίες πρόκειται να συμπεριληφθούν στο ερανιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Η ρύθμιση εστιάζει στην αύξηση της χρηματικής ποινής, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους παραβάτες. Ενώ σήμερα το πρόστιμο ορίζεται στο 60πλάσιο της αξίας του εισιτηρίου, το νέο μοντέλο προβλέπει:

Γενικό Πρόστιμο: Άνοδος στα 100 ευρώ (από 72 ευρώ που ισχύει σήμερα).

Μειωμένο Εισιτήριο (χωρίς δικαιολογητικά): Αύξηση στα 50 ευρώ (από 30 ευρώ).

Το «Παράθυρο» της Έκπτωσης και τα Κίνητρα Συμμόρφωσης

Παρά την αύξηση των ποσών, το Υπουργείο διατηρεί τη λογική της επιβράβευσης για όσους επιδεικνύουν άμεση συμμόρφωση.

Συγκεκριμένα, εάν ο παραβάτης εξοφλήσει την οφειλή του επί τόπου ή εντός 10 ημερών, θα τυγχάνει έκπτωσης 50%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως το νέο πρόστιμο των 100 ευρώ θα μπορεί να «κλείσει» στα 50 ευρώ, εφόσον πληρωθεί γρήγορα.

Μια καινοτόμος πρόταση που εξετάζεται είναι η σύνδεση της ποινής με την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών. Το σενάριο αυτό προβλέπει περαιτέρω μείωση του προστίμου για όσους επιβάτες επιλέξουν, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, να εκδώσουν μηνιαία ή ετήσια κάρτα, μετατρέποντας έτσι τον περιστασιακό παραβάτη σε τακτικό και συνεπή χρήστη των ΜΜΜ.

Η πολιτική ηγεσία θεωρεί την εισιτηριοδιαφυγή μια «αιμορραγία» πόρων που στερεί από τους συγκοινωνιακούς οργανισμούς τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τον στόλο και τις υπηρεσίες τους. Η αυστηροποίηση των ποινών δεν στοχεύει μόνο στην εισπραξιμότητα, αλλά και στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου απέναντι στους επιβάτες που πληρώνουν κανονικά το κόμιστρό τους.

Αν και οι τελικές λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν μετά τη δημόσια διαβούλευση, η κατεύθυνση είναι πλέον δεδομένη: η μετακίνηση χωρίς εισιτήριο θα καταστεί μια ασύμφορη επιλογή, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών για όλους.