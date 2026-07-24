Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τις Βρυξέλλες βρίσκεται εκ νέου το TikTok, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες εναντίον της πλατφόρμας για ανεπαρκή προστασία των ανήλικων χρηστών.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου του κινεζικού κολοσσού αφήνουν απροστάτευτους τους εφήβους, απέναντι σε κινδύνους όπως η διαδικτυακή παρενόχληση και η ανεπιθύμητη επικοινωνία.

Την ώρα που η Ε.Ε. σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις εθιστικές πρακτικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το TikTok καλείται να προχωρήσει σε άμεσες αλλαγές ενώ είναι αντιμέτωπο με την απειλή ενός εξοντωτικού προστίμου που μπορεί να αγγίξει το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του.

«Οι λογαριασμοί ανηλίκων στο TikTok διαθέτουν περισσότερα από 50 μέτρα απορρήτου και ασφάλειας διαμορφωμένα με προεπιλογή, σύμφωνα με απόψεις ειδικών, από τη δημιουργία τους», δήλωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας, υπογραμμίζοντας πως η εφαρμογή είναι μία από εκείνες που απαγορεύουν ορισμένες λειτουργίες στους νεότερους, όπως τα άμεσα μηνύματα.

«Μοιραζόμαστε τον στόχο της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη στέρεη διαδικασία βελτιώσεών μας», πρόσθεσε η εταιρία, που διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να εργάζεται με «εποικοδομητικό» τρόπο με την Επιτροπή.

Οι ειδικές ρυθμίσεις για τους ανηλίκους

Το TikTok, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο ByteDance, έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικές ρυθμίσεις για τους ανηλίκους 13-17 ετών, για να τους προστατεύσει από κακόβουλους χρήστες του διαδικτύου.

Με προεπιλογή, οι λογαριασμοί τους διαμορφώνονται σε «ιδιωτική» λειτουργία, το πιο προστατευτικό καθεστώς, με πιο πλήρεις λειτουργίες να είναι προσβάσιμες για τους ηλικίας 16 ετών και άνω.

Όμως οι ανήλικοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετατρέψουν τους λογαριασμούς τους σε «δημόσια» λειτουργία, υπογραμμίζουν οι Βρυξέλλες, επιτρέποντας σε αυτήν την περίπτωση σε οποιονδήποτε να δει τις δημοσιεύσεις τους.

Αυτό θέτει σε κίνδυνο παρενόχλησης τους χρήστες στο διαδίκτυο, εκθέτει τους χρήστες σε επαφές που δεν έχουν ζητήσει. Κάποιες από αυτές τις επαφές μπορεί να είναι άτομα που δεν έχουν καλές προθέσεις.

Ενώ ακόμη και σε «ιδιωτική» λειτουργία, τέτοιοι κίνδυνοι υπάρχουν, μέσω των λειτουργιών και των καταλόγων ακολούθων (“followers”) που μπορεί να επιτρέψουν σε αυτά να συμβουλεύονται φωτογραφίες προφίλ και λογαριασμούς που υποτίθεται ότι θα έμεναν ιδιωτικοί, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταστάσεις που αντίκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), προειδοποιούν οι Βρυξέλλες, που ερευνούν την τήρηση αυτών των κανόνων από το TikTok από τον Φεβρουάριο 2024.

«Βάσει του DSA, οι πλατφόρμες που είναι προσβάσιμες στους ανήλικούς πρέπει να εγγυώνται ένα αυξημένο επίπεδο απορρήτου και ασφάλειας», υπενθυμίζει η Επιτροπή.

«Οι ρυθμίσεις των λογαριασμών TikTok δεν τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις»

Η Επιτροπή κατέληξε στο «προκαταρκτικό» συμπέρασμα ότι «οι ρυθμίσεις των λογαριασμών TikTok δεν τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί εκθέτουν σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό τους λογαριασμούς και τα περιεχόμενα των ανήλικων χρηστών».

Οι Βρυξέλλες καλούν ως εκ τούτου το TikTok να τροποποιήσει τις παραμέτρους λογαριασμών του προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν δεν ικανοποιηθεί, η Επιτροπή μπορεί να του επιβάλει ενδεχομένως υψηλό πρόστιμο, που μπορεί να φθάνει έως το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του, όπως επιτρέπει ο DSA σε περίπτωση χαρακτηριστικής παραβίασης.

Στις αρχές του έτους οι Βρυξέλλες είχαν ζητήσει από το TikTok να καταργήσει τη διεπαφή λειτουργιών του που εκτιμάται πως είναι πολύ «εθιστικές» στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε το 2024.

Πρόκειται για μηχανισμούς που «θα μπορούσαν να βλάψουν τη φυσική και πνευματική ευεξία» των χρηστών, κυρίως των ανηλίκων, παρακινώντας τους να ‘σκρολάρουν’ περιεχόμενα κα να συμβουλεύονται τα τηλέφωνά τους με «καθηλωτικό» τρόπο ακόμη και τη νύχτα. Αυτό περιλαμβάνει την αδιάκοπη κύλιση περιεχομένων (“scrolling”), την αυτόματη ανάγνωση βίντεο, και τις ενημερώσεις ¨”push”.

Η προσπάθεια της Ευρώπης για την διαδικτυακή προστασία των ανηλίκων

Οι ενέργειες αυτές εγγράφοντα σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ευρώπης για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ προβλέπει να θεσπίσει «προοδευτική και σταδιακή» πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να προστατεύσει τη φυσική και πνευματική τους υγεία, όπως συνέστησαν αυτόν τον μήνα Ευρωπαίοι ειδικοί.

Η Επιτροπή δεσμεύθηκε μετά το καλοκαίρι να παρουσιάσει τις προτάσεις της.