Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου φαίνεται να εισέρχεται εκ νέου σε φάση αβεβαιότητας, παρά τη σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής. Αυτή τη φορά, οι καθυστερήσεις δεν προκύπτουν κυρίως από τις τουρκικές παρεμβάσεις, που συνεχίζουν να περιορίζουν τις έρευνες στην ΑΟΖ, αλλά από τις εντάσεις μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου.

Πριν λίγες ημέρες, η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, είχε δημιουργήσει προσδοκίες για επιτάχυνση της υλοποίησης, ωστόσο η αισιοδοξία αυτή φαίνεται να έχει ανατραπεί.

Επιστολή ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕΚ

Όπως μεταδίδει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε πρόσφατα επιστολή στη ΡΑΕΚ, ζητώντας την ακύρωση προηγούμενης απόφασης που του αναγνώριζε ανάκτηση εξόδων ύψους 82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο 25 εκατ. θα μπορούσαν να εισπραχθούν το 2025. Ο διαχειριστής ζητά τώρα την αναγνώριση δαπανών συνολικού ύψους 251 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολίασε τις νέες απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ κατά την επίσκεψή του στο Χατζηγιάννειο Κέντρο Υγείας στο Ακάκι. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαισίου μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης για το έργο, ενώ η πρόσφατη συνάντηση στη Νέα Υόρκη καθόρισε με σαφήνεια τον τρόπο προώθησής του.

«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή πληρωμένες καταχωρήσεις μπορεί να εκβιάσει την Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν γνωρίζει με ποιους έχει να κάνει», τόνισε ο Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Λευκωσία στηρίζει αποκλειστικά τα συμφέροντα του κυπριακού λαού.

Σε σχετική παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Ελληνική Κυβέρνηση είναι μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ, ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις του διαχειριστή δεν εξαρτώνται από την Αθήνα, καθώς υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας για το έργο και η κοινή ανακοίνωση των δύο Κυβερνήσεων στη Νέα Υόρκη, καθορίζει τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ

Σε διάψευση του δημοσιεύματος του «Φιλελεύθερου» αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προχώρησε σήμερα ο ΑΔΜΗΕ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση:

«Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στην ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο, όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από την ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη».