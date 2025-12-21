Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Προς νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους οδεύουν οι αγρότες, με το βλέμμα στραμμένο στην περίοδο μετά τις γιορτές. Όπως έχουν καταστήσει σαφές, κατά τη διάρκεια των εορτών θα παραμείνουν στα μπλόκα, χωρίς όμως να προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων, ενώ ήδη από σήμερα υλοποιούν συμβολικές κινήσεις, όπως το άνοιγμα των διοδίων.

Σύμφωνα με τους ίδιους, στόχος είναι αφενός να διατηρηθούν ανοιχτές οι βασικές οδικές αρτηρίες για τη διευκόλυνση της κοινωνίας τις ημέρες των εορτών και αφετέρου να αναδειχθεί η ασφυκτική οικονομική πίεση που δέχεται το αγροτικό εισόδημα. Την ίδια ώρα, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες επιμένουν πως, όσο δεν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο, θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο διάστημα χρειαστεί. Για τα επόμενα βήματα, έχει ήδη προαναγγελθεί σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις.

Εισαγγελική παρέμβαση για τα διόδια στο Δροσοχώρι

Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ έλαβε σήμερα, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή αγροτική κινητοποίηση στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, όπου οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα των διοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία Ιωαννίνων θα σχηματίσει δικογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αδικήματα. Ήδη έχουν καταγραφεί όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα που συμμετείχαν, ενώ εξετάζεται και υλικό από τις κάμερες της Εγνατίας Οδού.

«Δεν μας τρομοκρατούν ούτε οι εισαγγελείς ούτε τα ΜΑΤ»

Έντονη ήταν η αντίδραση των αγροτών στο μπλόκο της Κηρίνθου απέναντι στην εισαγγελική παρέμβαση. Ο επικεφαλής του μπλόκου, Μπάμπης Τσιβίκας, μιλώντας σε τοπικό μέσο, ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες δεν πτοούνται.

«Έχουμε λάβει συλλογική απόφαση στις Σέρρες και είναι απολύτως σαφής: από εδώ και πέρα κλιμακώνουμε. Ο μόνος λόγος που θα χαλαρώσουμε προσωρινά είναι για να διευκολύνουμε όσους θέλουν να μετακινηθούν στα χωριά τους και να ξεκουραστούν. Τη Δευτέρα κλιμακώνουμε στη Γέφυρα της Χαλκίδας και σε όλα τα μπλόκα της Εύβοιας και μετά τις γιορτές επιστρέφουμε με ακόμη πιο αυστηρές μορφές αγώνα, μέχρι η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τα προβλήματά μας και τα αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει. Απαιτείται πολιτική βούληση εδώ και τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοίγουν από Τρίτη τα μπλόκα γύρω από τη Θεσσαλονίκη

Στη Βόρεια Ελλάδα, οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα πέριξ της Θεσσαλονίκης, μετά από συνεννοήσεις με την αστυνομία και την Τροχαία, αποφάσισαν να ανοίξουν τους δρόμους από την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εορταστική κίνηση.

Στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων βρέθηκε η επικεφαλής της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνεννόησης με τους αγρότες. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίστηκε, από το Σάββατο 27/12, μετά τα Χριστούγεννα, οι αγρότες θα επιστρέψουν εκ νέου στο σημείο, προχωρώντας ξανά σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού.

Αντίστοιχο είναι το κλίμα και στο Δερβένι, όπου οι συζητήσεις κατέληξαν θετικά και τα τρακτέρ θα μεταφερθούν από την Τρίτη στους παράδρομους, ώστε να διεξάγεται ομαλά η κυκλοφορία. Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στα Πράσινα Φανάρια.

Αμετακίνητοι στη Νίκαια – Κρίσιμες αποφάσεις αύριο

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες εμφανίζονται αμετακίνητοι. Σε πρώτη αντίδραση στις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ξεκαθαρίζουν ότι δεν απορρίπτουν τον ουσιαστικό διάλογο, αλλά αρνούνται έναν προσχηματικό. Όπως υπογραμμίζουν, για να ξεκινήσει πραγματικός διάλογος, θα πρέπει να ικανοποιηθεί τουλάχιστον το ένα τρίτο των αιτημάτων τους.

Για αύριο, Κυριακή, έχει απευθυνθεί κάλεσμα για γενική συνέλευση, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγρότες της περιοχής δεν σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια, παρά τις αρχικές σκέψεις. Άφησαν, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο τη Δευτέρα να προχωρήσουν σε αναδιάταξη των οχημάτων στην Εθνική Οδό, ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται από τη συνέλευση.

Σηκώνουν τις μπάρες στις Αφίδνες οι αγρότες της Θήβας

Από την πλευρά τους, οι αγρότες της Θήβας, στο πρώτο μπλόκο που συναντά κανείς φεύγοντας από την Αθήνα, απέκλεισαν εκ νέου χθες τόσο την Εθνική Οδό όσο και την παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Θηβών.

Σήμερα, Κυριακή, προγραμματίζουν να μεταβούν στα διόδια Αφιδνών και να σηκώσουν τις μπάρες, επιτρέποντας την ελεύθερη και χωρίς αντίτιμο διέλευση των οχημάτων. Παράλληλα, οι αγρότες στα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνουν ενεργοί και κατά τη διάρκεια των εορτών.

Οι αγρότες της Εύβοιας απέκλεισαν χθες για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00, τον δρόμο στην Υψηλή Γέφυρα, ενώ σήμερα θα συμμετάσχουν στην κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας στα διόδια Αφιδνών. Για τη Δευτέρα και την Τρίτη έχουν ήδη προαναγγείλει νέες, πιο παρατεταμένες κινητοποιήσεις, με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών.

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το αγροτικό

Σε υψηλούς τόνους κινείται και η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει ότι αναμένει τους αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εμπαιγμό και προσχηματικές διαδικασίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι «τα μαξιμαλιστικά αιτήματα των αγροτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν», χαρακτηρίζοντας παράλληλα υποκριτική τη στάση του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ.

«Η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κάνοντας λόγο για δίκαιο αγώνα που αφορά την ίδια την επιβίωση των αγροτών και καλώντας την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.