Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος βρίσκεται εκτός φυλακής με ολιγοήμερη άδεια, επισκέφθηκε μπλόκο αγροτών.

Μάλιστα έκανε και ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Συγκεκριμένα ανέβασε ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο «Χ» γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Πάντα δίπλα στους αγρότες! Ακόμα και στις ολιγοήμερες άδειες από την φυλακή! Ο αγώνας συνεχίζεται…».