Ένα πραγματικό πλωτό παλάτι μήκους 92 μέτρων τράβηξε όλα τα βλέμματα το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Γραμβούσα και τον Μπάλο στα Χανιά.

Πρόκειται για το παγκοσμίου φήμης superyacht «Tatoosh», το οποίο κατέπλευσε στην Κρήτη προερχόμενο από τις Σπέτσες, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι του από το Μπαρ της Μαυροβουνίου.

Το εντυπωσιακό σκάφος, που ανήκει στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, ενώ διατίθεται προς ενοικίαση έναντι του αστρονομικού ποσού των 950.000 ευρώ την εβδομάδα.

Η ιστορία του 92μετρου «Tatoosh» και οι ιδιοκτήτες μεγιστάνες

Το «Tatoosh» αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμβληματικά υπερπολυτελή γιοτ παγκοσμίως. Κατασκευάστηκε στο Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας από το φημισμένο ναυπηγείο Nobiskrug και παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2000 στον Αμερικανό μεγιστάνα της κινητής τηλεφωνίας Craig McCaw.

Σχεδόν αμέσως, το 2001, το σκάφος πέρασε στην κυριότητα του εκλιπόντος συνιδρυτή της Microsoft, Paul Allen, έναντι αναφερόμενου τιμήματος 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τον θάνατο του Άλεν το 2018, το γιοτ άλλαξε χέρια και περιήλθε στην ιδιοκτησία του ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πριν φτάσει στο μαγευτικό τοπίο του Μπάλου και της Γραμβούσας στα Χανιά, το «Tatoosh» πραγματοποίησε στάση στις Σπέτσες, ενώ η καλοκαιρινή του διαδρομή ξεκίνησε από το λιμάνι Barsko του Μαυροβουνίου.

Ανέσεις μαμούθ και ενοίκιο 950.000 ευρώ την εβδομάδα

Σύμφωνα με τo flashnews.gr, το «Tatoosh» διατίθεται για ιδιωτικές ναυλώσεις, με το κόστος ενοικίασης να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 950.000 ευρώ την εβδομάδα.

Το σκάφος μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επισκέπτες σε 11 υπερπολυτελείς καμπίνες, ενώ για την εξυπηρέτησή τους και τη λειτουργία του σκάφους φροντίζει 31μελές εξειδικευμένο πλήρωμα.

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται:

Master suite: Η κύρια καμπίνα πλήρους δοκού στο κατάστρωμα διαθέτει ιδιωτικό γραφείο, κρεβάτι king size, γκαρνταρόμπα, ιδιωτικό μπάνιο και αποκλειστικό εξωτερικό σαλόνι με θέα 180 μοιρών στον ωκεανό.

Η κύρια καμπίνα πλήρους δοκού στο κατάστρωμα διαθέτει ιδιωτικό γραφείο, κρεβάτι king size, γκαρνταρόμπα, ιδιωτικό μπάνιο και αποκλειστικό εξωτερικό σαλόνι με θέα 180 μοιρών στον ωκεανό. Χώροι ψυχαγωγίας και εστίασης: Σαλόνι παρατήρησης με ιδιωτική κουζίνα για μέγιστη ιδιωτικότητα, πολυτελής τραπεζαρία 14 ατόμων στο κύριο κατάστρωμα, χαλαρωτικό lounge, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και ανελκυστήρας που εξυπηρετεί όλα τα καταστρώματα.

Σαλόνι παρατήρησης με ιδιωτική κουζίνα για μέγιστη ιδιωτικότητα, πολυτελής τραπεζαρία 14 ατόμων στο κύριο κατάστρωμα, χαλαρωτικό lounge, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και ανελκυστήρας που εξυπηρετεί όλα τα καταστρώματα. Κατάστρωμα και beach club: Μεγάλη πισίνα αντίθετης ροής με ρυθμιζόμενο ανυψούμενο δάπεδο, ευρύχωρο beach club στο κάτω κατάστρωμα για άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και ξαπλώστρες ηλιοθεραπείας.

Μεγάλη πισίνα αντίθετης ροής με ρυθμιζόμενο ανυψούμενο δάπεδο, ευρύχωρο beach club στο κάτω κατάστρωμα για άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και ξαπλώστρες ηλιοθεραπείας. Water toys: Πλήρης εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ, όπως τζετ σκι, σανίδες paddle και βοηθητικά σκάφη αναψυχής.

Η παρουσία του «Tatoosh» στα κρητικά νερά επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι τα Χανιά και ο Μπάλος αποτελούν σταθερό πόλο έλξης για το διεθνές jet set και τα πλέον εντυπωσιακά superyachts της υφηλίου.