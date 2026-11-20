Στον Πειραιά εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 20χρονος που κατηγορείται ότι συμμετείχε σε επίθεση με ρόπαλο και ληστεία στην Κυψέλη, με λεία 210 ευρώ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν τον νεαρό το πρωί της 18ης Νοεμβρίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επίθεση σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο 20χρονος φέρεται να επιτέθηκε μαζί με δύο ομοεθνείς του σε άλλον αλλοδαπό. Οι τρεις κατηγορούνται ότι τραυμάτισαν το θύμα με ρόπαλο και του αφαίρεσαν τα χρήματα.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο συλληφθείς είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.