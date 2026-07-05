Απάτη μαμούθ σε βάρος του Γερμανικού Δημοσίου κατηγορείται ότι έκανε ένα στέλεχος εταιρείας πώλησης ορυκτέλαιων, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Ο 64χρονος Αυστριακός εντοπίστηκε από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων στην περιοχή του Ωρωπού.

Είχαν στα χέρια τους ένα διωκτικό έγγραφο των γερμανικών Αρχών, σύμφωνα με το οποίο, το συγκεκριμένο στέλεχος, «κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας πώλησης ορυκτέλαιων, διέπραττε συστηματικά φορολογικές παραβάσεις χωρίς να προβαίνει στην καταβολή του Φ.Π.Α., με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των -63- εκατομμυρίων ευρώ».

Οι Αρχές τον αναζητούσαν μέρες, μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.