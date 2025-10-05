Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Υπόμνημα στην ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, κατέθεσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλώρου, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών. Το υπόμνημα έρχεται μετά την προτροπή της Κοβέσι να τις διαβιβαστούν στοιχεία για την πιθανότητα μεταφοράς παράνομου φορτίου, από την εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Επιπλέον, ο κος Κωνσταντινίδης διαβιβάζει όλες τις προηγούμενες εγκλήσεις και μηνύσεις που έχει υποβάλει αρμοδίως στην Εισαγγελία Λάρισας, με πλήθος στοιχείων επί του θέματος, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψην από τις ανακριτικές αρχές.

Η πιθανότητα ύπαρξης διασυνοριακού λαθρεμπορίου, υπόκειται στις αρμοδιότητες της ευρωπαίας Εισαγγελέα, από την οποία ο σύζυγος της Βασιλικής Χλώρου ζητάει να διεξάγει σχετική έρευνα και να ανοίξει αντίστοιχη δικογραφία.

Όπως αναφέρει στο υπόμνημά του «η EPPO διαθέτει θεσμοθετημένη αρμοδιότητα δράσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, που συνδέεται με το λαθρεμπόριο, τη διαφθορά, τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και κάθε άλλο ποινικό αδίκημα ή παράνομη δραστηριότητα, που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε.

Είναι η μόνη αρμόδια αρχή που, υπό τις παρούσες συνθήκες,του σκοτεινού πέπλου συγκάλυψης στην Ελλάδα, οφείλει και μπορεί να υπερβεί κάθε πλασματική τροχοπέδη για να αναδείξει όλες τις πτυχές τωνπολυδιάστατων εγκλημάτων που αποκάλυψε η σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών την 28.2.2023».

Αναφέρεται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που με βάση την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία είναι η αρμόδια αρχή για την διερεύνηση σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, υπενθυμίζοντας ότι συντάχθηκε με την συμμετοχή δύο αξιωματούχων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (EuropeanUnionAgencyforRailways (ERA)), μεταξύ των οποίων και ο Μπαρτ Ακού. Στο πόρισμα αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στα στοιχεία που συνηγορούν στην ύπαρξη παράνομου φορτίου. Το δε σχετικό κομμάτι του πορίσματος, παρά τις πιέσεις, παρέμεινε στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και έχει ενταχθεί στην σχετική δικογραφία, ακριβώς διότι οι συντάκτες του θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι επαρκή για την περεταίρω διερεύνηση του ζητήματος.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται στις σχετικές τεχνικές εκθέσεις που αναδεικνύουν σημαντικά στοιχεία και ζητάει από την Λάουρα Κοβέσι να διατάξει αυτή την εκταφή θυμάτων του δυστυχήματος και την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, που αρνούνται οι ελληνικές αρχές, διότι αυτές μπορούν να συνεισφέρουν πολύτιμα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία στην έρευνα της υπόθεσης. Τέλος, δεσμεύεται να διαβιβάσει και νέα στοιχεία που αφορούν στο ζήτημα.

Συνοψίζοντας, ζητάει:

«Α. Άμεση έναρξη έρευνας και για τη διερεύνηση των παράνομα μεταφερόμενων χημικών ουσιών (λαθρεμπόριο – διασυνοριακή απάτη) οι οποίες προκάλεσαν την πυρκαγιά που οδήγησε στον θάνατο 27 ανθρώπους 4 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της πυροσφαίρας, σύμφωνα με αξιωματούχους του ERA. Εκταφή σορών για τη διενέργεια τοξικολογικών – ιστολογικών – βιοχημικών εξετάσεων σχετικών με την αποκάλυψη της ακριβούς σύστασης των ουσιών αυτών και την διακρίβωση της πρωτογενούς αιτίας θανάτου.

Β. Εξέταση μαρτύρων και προσκόμιση του συνόλου των εγγράφων υπηρεσιακών αναφορών όλων των υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στο συμβάν, ειδικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο.

Γ. Λήψη στοιχείων δεδομένων από τους περιβαλλοντικούς σταθμούς ελέγχου ρύπανσης της ατμόσφαιρας, πλησιοχρόνια και στον μεγαλύτερο βαθμό εγγύτητας προς τον τόπο και τον χρόνο του συμβάντος».

Δείτε ολόκληρο το υπόμνημα ΕΔΩ