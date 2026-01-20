Η Λέσχη 4×4 Πάτρας «Σκάρτα 100» άνοιξε δυναμικά τη χρονιά με την πρώτη εκδρομή του 2026, σε ένα σκηνικό βγαλμένο από χειμωνιάτικο παραμύθι, στον Οβρυόκαμπο του όρους Παναχαϊκού στην Αχαΐα.

Πολλά 4×4, γεμάτα ενθουσιασμό και διάθεση για περιπέτεια, ανέβηκαν στο βουνό αψηφώντας τον δύσκολο καιρό. Το χιόνι, το τσουχτερό κρύο και οι απαιτητικές συνθήκες δεν στάθηκαν εμπόδιο· αντίθετα έγιναν το τέλειο πεδίο για παιχνίδι, δοκιμές, γέλια και αυθεντικές στιγμές εκτός δρόμου.

