Γνωστός Έλληνας trapper πιάστηκε στα δίχτυα τόσο της επιδειξιομανίας του όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που παρακολουθεί τη διαδικτυακή δραστηριότητα καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, εντόπισε δημοσίευση για την αγορά από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη ενός πολυτελούς ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ. Το εύρημα αυτό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι ο trapper είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μετέφερε όλα του τα δικαιώματα, συνολικού ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η εταιρεία αυτή, πέρα από τη «φιλανθρωπική» της ταυτότητα, κάλυπτε και τις προσωπικές πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη, προχωρώντας σε δαπάνες για supercar, ακριβά ρολόγια, τσάντες και ρούχα — μεταξύ αυτών και το ρολόι των 116.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο trapper παρουσίαζε τα έσοδά του ως δωρεές προς τη μη κερδοσκοπική εταιρεία, αποφεύγοντας έτσι τη φορολόγηση, ενώ στην πράξη απολάμβανε τα προνόμια των πολυτελών αγορών.

Τελικά, του επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τον έλεγχο τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.