Τέλος στον διαδικτυακό εφιάλτη που βίωνε μια γυναίκα διαιτητής καλαθοσφαίρισης έβαλε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, καθώς κατάφερε να εξιχνιάσει σοβαρή υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης και διαρροής προσωπικών δεδομένων. Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός 56χρονου Έλληνα.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από επίσημη καταγγελία (έγκληση) της παθούσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η διαιτητής είχε βρεθεί στο στόχαστρο τριών διαφορετικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτών των προφίλ, αναρτούνταν συνεχώς κείμενα με άκρως συκοφαντικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα διαρρέονταν και ευαίσθητα προσωπικά της δεδομένα.

Η εισαγγελική παρέμβαση και η ψηφιακή έρευνα

Η σοβαρότητα της καταγγελίας προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατό οι άνθρωποι που κρύβονταν πίσω από τα εν λόγω προφίλ.

Οι αξιωματικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αξιοποιώντας τα ψηφιακά ίχνη που άφηναν οι δράστες και μέσα από μεθοδική αστυνομική έρευνα, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 56χρονου. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να ήταν ο διαχειριστής των δύο εκ των τριών λογαριασμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον διαδικτυακό διασυρμό της καταγγέλλουσας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 56χρονος δεν αποτελεί «νέο πρόσωπο» για την Ελληνική Αστυνομία. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, καθώς φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλες αξιόποινες πράξεις για διάφορα αδικήματα.